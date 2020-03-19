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議員文件調閱自治條例草案遭退回 苗縣議會激辯

中央社 / 苗栗縣19日電

苗栗縣議會今天2、3讀會，國民黨團與反對黨議員為「苗栗縣議員文件調閱自治條例草案」是否退回或表決，爭論不休；在一片激辯聲中，議長鍾東錦裁示「退回」並敲槌宣布散會。

苗栗縣議會去年11月定期會期間，曾為議員個人能否調閱縣府文件激烈爭論，甚至險些上演全武行。時代力量議員宋國鼎在此次臨時會提案「苗栗縣議員文件調閱自治條例」，並由時力曾玟學、民進黨羅貴星、劉順松、陳光軒、許櫻萍、鄭宗國、徐筱菁、無黨籍陳品安、黎煥強等議員共同連署，盼明定條例法制化，讓苗栗縣議員無須透過議會發文才能調閱資料。

草案經議會第一審查委員會審查決議「退回」，今天回到大會2、3讀討論，審查會主席、國民黨議員徐欽鴻解釋，現行透過議會行文向縣府調閱資料，運作上並無問題，且草案內容對於行使調閱權者、數量均未明確規範，恐致基層公務員窒礙難行，「倘若議員的秘書、家人甚至『小三』都來調閱，一下調個3、500件資料，公務員要怎麼辦？」

黃芳椿發言指出，依據過去大法官會議解釋及內政部函釋，議員個人本無調閱文件權力，即使苗栗縣議會通過此條例，報請中央備查也勢必因與現行法令抵觸遭打臉。

曾玟學表示，他詢問過新竹縣、市議員向縣市政府調資料，都不需要透過議會發文，「哪個縣市議員做得這麼卑微？」

黎煥強、陳光軒等人也相繼發言，要求此案進行表決；余文忠隨即反對，他說，過去審查石虎條例經驗，國民黨團議員因對草案內容、文字有疑慮，才未予支持，表決後卻遭有心人製圖po網批判「國民黨議員就是要讓石虎死」，引來網友公審霸凌，原意全被扭曲、抹黑。

場內爭論不休，議長鍾東錦表示，此案即使通過也是違法，沒有表決必要，隨即敲槌宣布按照審查小組意見退回並散會，引發宋國鼎等人激動不滿，紛紛表示遺憾與無法接受，陳光軒批評，議長獨斷裁示強行結束議案討論，苗栗縣議會是皇帝制嗎？」

苗栗縣 國民黨 公務員

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