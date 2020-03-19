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民眾瘋囤貨 林智堅訪視量販店籲民眾勿恐慌

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
林智堅今天前往多家量販店視察。記者王駿杰／攝影
林智堅今天前往多家量販店視察。記者王駿杰／攝影

新冠肺炎疫情持續延燒，國內確診人數持續增加，引起民眾恐慌，18日晚間新竹地區的量販店都出現搶購物資的人潮，到今天賣場仍爆滿，民眾瘋搶衛生紙、泡麵等生活物資，結帳櫃檯也大排長龍；新竹市長林智堅今與消保官前往前往多家量販店視察，林智堅說，市府將與量販業者開會，針對需求擬定相關因應措施，確保各貨物充足無虞，呼籲民眾勿囤積商品，把物資留給真正有需要的人。

林智堅說，為了在防疫工作上超前部署、做足準備，他今天前往賣場實際訪視，沿途關心市民採買情形，第一線掌握民眾對物資的需求。目前中央與地方已掌握物資狀況，賣場方也在供貨上預做準備，市府產發處將儘速召集轄內好市多、愛買、全聯等店家舉行防疫因應會議，協調相關措施。

全聯新竹食品店經理葉宗傑指出，新聞造成的效應導致店內增加不少來客量，民眾採買的東西多為生鮮、南北貨、麵條、米類、罐頭與衛生紙等，過去每周補貨2次，現在補貨頻率將提高2倍以上，也將適度調配人力，確保供貨無虞。

好市多新竹店店長羅崇屏強調，今天新竹店來客量與假日差不多，賣場在人流上仍能充分應付，目前除了衛生紙供貨較為吃緊外，其他品項包含蔬果類、泡麵、民生用品等皆貨源充足。

林智堅今天前往多家量販店視察。記者王駿杰／攝影
林智堅今天前往多家量販店視察。記者王駿杰／攝影

衛生紙 新竹 林智堅

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