賣場出現搶購潮 民眾：看到新聞報自己也來買
新冠肺炎確診案例破百，許多大賣場出現物資搶購潮，儘管賣場人員表示有一直補貨，擺放衛生紙及泡麵的貨架上仍被清空，此外，保健食品、生麵條、罐頭也是民眾採買的熱門商品。
大潤發中壢店有民眾說，自己聽聞朋友要來購買衛生紙，擔心搶不到，自己也來賣場買衛生紙，並順便購買煮菜用的生鮮食品。也有民眾看到電視上各地搶購物資的報導後，自己也買。
在該店工作的曾小姐表示，早上10點來上班，發現車位幾乎被停滿，下午4點下班打算順便買幾包衛生紙回家，沒想到已被掃空，還好自己早在幾個禮拜前就有陸續購買。另外，她提及，由於自己的父親患有三高，擔心之後外國出產的三高治療藥物之後沒辦法進口，最近也多買了一些存放家中。
大潤發中壢店家飾課長王名偉表示，從昨日新聞報導搶購潮陸出現後，自家分店也出現搶購潮，泡麵、衛生紙等貨架都被清空，今日調派了除休假員工以外，所有人力支援捕貨，忙了一整天，只要有貨，就會立即補上。預估今日單日業績成長了一兩倍。
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