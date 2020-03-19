回溯歐洲入境者須居家檢疫 桃市通報418人

中央流行疫情指揮中心昨宣布，要回溯3月5日至14日間從歐洲、埃及、土耳其與杜拜等國返台者展開居家檢疫，請符合對象自行打電話向各公所通報，桃園市政府統計，已有418人主動向公所通報，將安排里幹事監測。桃市府人事處也緊急清查，有9名員工有相關旅遊史，一律要請防疫隔離假，所屬機關必須准假。

3月5日至14日這段期間從歐洲27國、埃及、土耳其、杜拜等國家入境台灣者，需要回溯展開居家檢疫，內政部鼓勵主動通報，可申請1天1千元的防疫補償金，因此主動通報情形比想像熱絡。

市府民政局指出，防疫中心有掌握相關名單，不主動通報者將取消申請防疫補償金資格，若謊報者，也會依傳染病防治法相關法規處罰，民眾主動向公所通報，公所會安排里幹事聯繫並派人送達居家檢疫通知書。

至於桃園市2月陸續有4名局處首長到歐洲進行公務或旅遊行程，市府指出，4人陸續於2月底、3月初返台，未受到回溯居家檢疫規範，工作不受影響，但因應防疫需求，都有自主健康管理。