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居家檢疫人數激增 桃園公所忙盤點關懷包物資

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
因應居家檢疫人數大增，桃園區公所今天下午忙著盤點各項防疫物資，晚上將打包成袋裝的居家檢疫關懷包。記者張裕珍／攝影
因應居家檢疫人數大增，桃園區公所今天下午忙著盤點各項防疫物資，晚上將打包成袋裝的居家檢疫關懷包。記者張裕珍／攝影

今天凌晨起所有入境我國者，一律須居家檢疫14天，桃園市居家檢疫者現有1109人，市府預估未來單日將激增600到1千人不等，又還要回溯過去曾到過歐洲等國者也須居家檢疫，人數可觀，第一線人員業務量大增。桃園民政單位緊急採購要放入關懷包內的防疫物資，由於物資陸續配送到位，桃園區公所湧現人潮盤點物資，盛況空前。

桃園市迄今累計監測5325人，現1109人監測中，由於中央宣布要回溯5日至14日自歐洲等指定國家返台也要居家檢疫，各公所共接到418人主動通報，已安排里幹事監測。

「真的忙翻了！」居家檢疫者統一由民政系統管理，由於人數激增，不少第一線里幹事、公所人員更是忙上加忙，26名里幹事原本手上至少監測十到二十人不等，因應居家人數攀升，里幹事要負責監測人數勢必增加，一整天幾乎都在外頭訪查、聯繫。

因應居家檢疫者民生需求，市府強調管制以外也要關懷陪伴，由民政局成立居家檢疫關懷服務中心，並發送關懷包，內有零食、泡麵、餅乾、燕麥片、口罩、氯錠、中藥材等十多樣防疫物資，市府昨天開始就增量採購，各品項一箱箱物資陸續送抵公所。

桃園區公所被指定為北區公所物資配送點，民政課櫃台前方空地堆滿成箱物資，甚至堆到天花板，場面壯觀，公所今天下午忙著盤點各項物資，有的品項缺貨，相關人員已經緊急叫貨，由於數量龐大，民政課人員也配合加班，晚上一起打包關懷包。

因應居家檢疫人數大增，桃園區公所昨天已先打包一批居家檢疫關懷包。圖／桃園區公所提供
因應居家檢疫人數大增，桃園區公所昨天已先打包一批居家檢疫關懷包。圖／桃園區公所提供
因應居家檢疫人數大增，桃園區公所今天下午忙著盤點各項防疫物資，晚上將打包成袋裝的居家檢疫關懷包。記者張裕珍／攝影
因應居家檢疫人數大增，桃園區公所今天下午忙著盤點各項防疫物資，晚上將打包成袋裝的居家檢疫關懷包。記者張裕珍／攝影
因應居家檢疫人數大增，桃園區公所今天下午忙著盤點各項防疫物資，晚上將打包成袋裝的居家檢疫關懷包。記者張裕珍／攝影
因應居家檢疫人數大增，桃園區公所今天下午忙著盤點各項防疫物資，晚上將打包成袋裝的居家檢疫關懷包。記者張裕珍／攝影
因應居家檢疫人數大增，桃園區公所今天下午忙著盤點各項防疫物資，晚上將打包成袋裝的居家檢疫關懷包。記者張裕珍／攝影
因應居家檢疫人數大增，桃園區公所今天下午忙著盤點各項防疫物資，晚上將打包成袋裝的居家檢疫關懷包。記者張裕珍／攝影

居家檢疫 口罩 零食

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