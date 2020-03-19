竹市議長許修睿等人提案通過 無人機空域擬採負面表列

民航法搖控無人機專章及施行細則將在31日上路，但民航局空域查詢圖資新竹市仍採正面表列，無處可飛引起無人機玩家與業者反彈，新竹市議會國民黨團今天由議長許修睿及書記長吳青山提案並獲黨籍議員連署通過，建議市府尊重民意採負面表列，並盡快公告那些地方不能飛，讓無人機玩家及業者有所依循。

市府交通處指出，上周與國防部等單位協調，新竹市原則採負面表列，但新竹市因有空軍基地，禁限航區占全市的三分之二，限制比無人機還嚴格，因此要公告那些限制飛行區域，仍在研議，月底前會公告。

議長許修睿表示，這個議題爭議已久，包括他及許多黨籍議員都接到玩家及相關協會的陳情反映，希望市府採開放態度，合理劃設禁飛區域，兼顧飛行安全性與無人機產業發展。