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竹市議長許修睿等人提案通過 無人機空域擬採負面表列

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
新竹市議會國民黨團今天由議長許修睿及書記長吳青山提案，並獲黨籍議員連署通過，建議市府尊重民意將無人機飛行空域採負面表列。報系資料照片
新竹市議會國民黨團今天由議長許修睿及書記長吳青山提案，並獲黨籍議員連署通過，建議市府尊重民意將無人機飛行空域採負面表列。報系資料照片

民航法搖控無人機專章及施行細則將在31日上路，但民航局空域查詢圖資新竹市仍採正面表列，無處可飛引起無人機玩家與業者反彈，新竹市議會國民黨團今天由議長許修睿及書記長吳青山提案並獲黨籍議員連署通過，建議市府尊重民意採負面表列，並盡快公告那些地方不能飛，讓無人機玩家及業者有所依循。

市府交通處指出，上周與國防部等單位協調，新竹市原則採負面表列，但新竹市因有空軍基地，禁限航區占全市的三分之二，限制比無人機還嚴格，因此要公告那些限制飛行區域，仍在研議，月底前會公告。

議長許修睿表示，這個議題爭議已久，包括他及許多黨籍議員都接到玩家及相關協會的陳情反映，希望市府採開放態度，合理劃設禁飛區域，兼顧飛行安全性與無人機產業發展。

市議會國民黨團認為無人機運用廣泛，不論在緊急救災、地政套圖、建築結構、環境保護、農業發展、協助防疫等都有助益，適當管理機制是應當，但不能因噎廢食全面禁飛，建議市府應聆聽玩家及產業心聲，邀集產官學研召開說明會或公聽會，尋求最適當的管理機制。

新竹市議會國民黨團今天由議長許修睿及書記長吳青山提案，並獲黨籍議員連署通過，建議市府尊重民意將無人機飛行空域採負面表列。報系資料照片
新竹市議會國民黨團今天由議長許修睿及書記長吳青山提案，並獲黨籍議員連署通過，建議市府尊重民意將無人機飛行空域採負面表列。報系資料照片
新竹市議會國民黨團今天由議長許修睿及書記長吳青山提案，並獲黨籍議員連署通過，建議市府尊重民意將無人機飛行空域採負面表列。報系資料照片
新竹市議會國民黨團今天由議長許修睿及書記長吳青山提案，並獲黨籍議員連署通過，建議市府尊重民意將無人機飛行空域採負面表列。報系資料照片

新竹 國民黨 民航局

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