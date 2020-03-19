影／「不應賺災難錢」 企業家林泉宗再捐防疫物資

春節期間國內出現口罩荒，苗栗縣竹南鎮在地企業家林泉宗當時以「商人不應賺災難錢」的理念，將庫存的近3萬片口罩免費發送給竹南鎮民，鑑於近來國內新冠肺炎疫情面臨更嚴峻挑戰，今天他再度捐贈一批防疫物資，將由鎮公所分配警分局、衛生所及民眾洽公較頻繁的公務機關人員使用。

竹南鎮鈺林醫葯生技公司董事長林泉宗元月27日發放免費口罩給在地居民，日前應竹南鎮長方進興請託協助採購乾洗手、非醫用口罩，他完成採購後，上午將6000個口罩及600瓶乾洗手全數捐贈給鎮公所，並將由鎮公所分配到各機關。

此外，竹南鎮公所並向廠商訂購15萬片的「罩中罩」，搭配醫用口罩使用，可增加醫用口罩的使用期限，鎮公所將等到貨後分送鎮內所有居民。