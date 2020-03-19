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鄭文燦視察民生物資被瘋搶 有人買7包米、囤一個月泡麵
新冠肺炎疫情延燒，先前口罩、酒精被瘋搶，近日各地賣場爆發物資搶購潮，桃園市長鄭文燦今日到八德區大潤發視察，現場衛生紙、泡麵等貨架上被搶購得零零散散，人潮也確實以往還多。鄭看到不少民眾購物推車中放滿衛生紙、米，趕緊向民眾呼籲，民生用品數量充足，不必擔心會不夠，真的不用囤貨。
鄭到賣場視察民眾購物情形，只見許多民眾的購物推車中滿是衛生紙、米、泡麵、油等民生必需物品及食物，有民眾表示，看到大家都來買，當然會擔心被掃購一空，因此跟著風潮一起來買；另有民眾持相反意見，他說，知曉搶購風潮是因疫情而起，但他認為民生用品數量眾多，不會擔心物資會搶完；此外，也有民眾是被賣場某些特定商品打出買一送一的優惠吸引而來，與疫情無關。
鄭表示，今日到八德大潤發視察民眾購物情況，人潮的確比以往多，但可以歸咎於兩個原因，一是目前大潤發有買一送一的活動，二是疫情影響，剛關心不少民眾，許多人都是預期心理，有人一次買了7、8包米囤貨、有人泡麵買了一個月的份量。鄭呼籲，目前民生物資供貨量充足，不必做囤積。
經濟發展局長郭裕信表示，因應防疫物資需求，近期米、油、罐頭、泡麵、餅乾等民生物資銷售量均有提升，目前賣場物資存量充足，正常供貨，經發局會密切注意賣場狀況。
另談及，新北市公有場館停止服務2個禮拜，鄭回應，桃園目前主要是針對長者聚集較多的地方，如老人的文康中心、樂齡中心以及社區大學，將會暫時停課。至於圖書館、運動中心等，將會於明日防疫會議上再討論。
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