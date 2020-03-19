竹縣文化局成立25年 即日起辦藝術家聯展
新竹縣文化局今天舉辦成立25年局慶，現任局長田昭容及歷任局長蔡榮光、郭慧龍、張宜真、李猶龍，與縣長楊文科及在地藝術團隊進行「薪火相傳」儀式，共同為「築藝25~新竹縣政府文化局25年局慶竹縣藝術家聯展」開幕，展期從即日起至4月12日，展出130件藝術品。
縣長楊文科表示，「新竹縣立文化中心」成立於於民國85年3月，89年改制為「新竹縣政府文化局」，積極推動藝文交流活動、文化資產、文創開發、社區營造、藝文團隊扶植、文化設施等。
田昭容指出，本次聯展由在地優秀藝術家、藝術團體、工藝之家等美學大師各提供一幅作品參與展出，也是美術館整修後首場藝術大展，聯展作品包含油畫28件、水彩9件、應用設計及綜合媒材3件、水墨膠彩22件、書法34件、攝影10件、立體及工藝24件相當豐富，見證本縣在地藝術家蓬勃發展。
其中，還展出已故的蕭如松老師典藏作品「少女」，這幅畫線條簡單，故意不畫出少女的嘴巴，也傳達他的理念，勉勵眾人少說、多看。
田昭容說，隨著全球疫情爆發，人心恐慌，藝術作品可以治癒人心，也提醒前來看展民眾記得配戴口罩，而文化局也嚴格把關防疫，美術館前門是唯一入口，文化局同仁協助填寫「傳染病防制調查表」，量體溫、噴酒精等流程，請民眾主動配合。
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