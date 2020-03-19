快訊

沒收到口罩預購繳費通知？教你怎麼查詢帳號、繳費方法

陳時中最憂心個案感染源 已鎖定美國家人不排除驗抗體

竹縣文化局成立25年 即日起辦藝術家聯展

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
「築藝25~新竹縣政府文化局25年局慶竹縣藝術家聯展」展期從即日起至4月12日，展出130件藝術品。記者陳斯穎／攝影
「築藝25~新竹縣政府文化局25年局慶竹縣藝術家聯展」展期從即日起至4月12日，展出130件藝術品。記者陳斯穎／攝影

新竹文化局今天舉辦成立25年局慶，現任局長田昭容及歷任局長蔡榮光、郭慧龍、張宜真、李猶龍，與縣長楊文科及在地藝術團隊進行「薪火相傳」儀式，共同為「築藝25~新竹縣政府文化局25年局慶竹縣藝術家聯展」開幕，展期從即日起至4月12日，展出130件藝術品。

縣長楊文科表示，「新竹縣立文化中心」成立於於民國85年3月，89年改制為「新竹縣政府文化局」，積極推動藝文交流活動、文化資產、文創開發、社區營造、藝文團隊扶植、文化設施等。

田昭容指出，本次聯展由在地優秀藝術家、藝術團體、工藝之家等美學大師各提供一幅作品參與展出，也是美術館整修後首場藝術大展，聯展作品包含油畫28件、水彩9件、應用設計及綜合媒材3件、水墨膠彩22件、書法34件、攝影10件、立體及工藝24件相當豐富，見證本縣在地藝術家蓬勃發展。

其中，還展出已故的蕭如松老師典藏作品「少女」，這幅畫線條簡單，故意不畫出少女的嘴巴，也傳達他的理念，勉勵眾人少說、多看。

田昭容說，隨著全球疫情爆發，人心恐慌，藝術作品可以治癒人心，也提醒前來看展民眾記得配戴口罩，而文化局也嚴格把關防疫，美術館前門是唯一入口，文化局同仁協助填寫「傳染病防制調查表」，量體溫、噴酒精等流程，請民眾主動配合。

新竹縣文化局今天舉辦成立25年局慶，現任局長田昭容及歷任局長蔡榮光、郭慧龍、張宜真、李猶龍，與縣長楊文科及在地藝術團隊進行「薪火相傳」儀式。記者陳斯穎／攝影
新竹縣文化局今天舉辦成立25年局慶，現任局長田昭容及歷任局長蔡榮光、郭慧龍、張宜真、李猶龍，與縣長楊文科及在地藝術團隊進行「薪火相傳」儀式。記者陳斯穎／攝影

文化局 新竹 藝術家

延伸閱讀

竹縣新建焚化爐 烏魚養殖業者反彈憂水源遭汙染

600億紓困 縣市長盼加碼

停課不停學 竹縣推米立雲線上教學

避免新竹民眾恐慌 楊文科盼中央公布個案活動軌跡史

相關新聞

鄭文燦視察民生物資被瘋搶 有人買7包米、囤一個月泡麵

新冠肺炎疫情延燒，先前口罩、酒精被瘋搶，近日各地賣場爆發物資搶購潮，桃園市長鄭文燦今日到八德區大潤發視察，現場衛生紙、泡...

爭文件調閱苗縣議會水火不容 議員批程序粗糙

苗栗縣議會臨時會進行二三讀，大會中討論議第1號案，由縣議員宋國鼎提案，9名議員連署「苗栗縣議員文件調閱自治條例」，此案一...

節能家電舊換新最高補助1萬5千 竹市4月8日起受理申請

新竹市政府向經濟部爭取1千萬元補助住宅家電汰舊換新，汰換節能冷氣、冰箱，每台最高補助3千元，每戶最多補助5台，最高補助1...

中醫大新竹附醫TOCC實名制 電子化填寫節省時間

因應新冠肺炎疫情，中國醫藥大學新竹附設醫院表示，為了落實分流作業，即日起落實「TOCC」實名制，一般民眾和疑似症狀病人動...

竹縣新建焚化爐 烏魚養殖業者反彈憂水源遭汙染

新竹縣無焚化爐，垃圾長期堆置掩埋場，縣府為根本解決垃圾問題，辦理促進民間參與高效能垃圾熱處理設施投資BOO案，預定在竹北...

參與口罩國家隊工作到深夜 鄭文燦感謝協易機械6技師

位於桃園的協易機械工業公司，日前受公會徵召派了6名具備機械組裝、電機專業的技師，參與口罩國家隊生產，25天全職辛勞付出，...

防群聚感染 鄭文燦：社大、樂齡外借場館將暫停課

新冠肺炎疫情延燒，桃園市長鄭文燦今主持防疫會議指出，考量國內確診病例已達100人，為降低群聚感染風險，將請教育局盤點學校...

苗栗觀光景點神複製外國景色 網友驚：出不了國就去苗栗國

受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，許多民眾紛紛將已安排的出國行程取消，因此無法欣賞到外國的春季風景，但民眾不妨可以考慮在國內進行旅遊，苗栗有酒店近期發文，貼出縣內多張觀光景點與國外景色的對比照，一看之下相似度非常高，也讓不少網友表示出不了國就去苗栗國。

鐵路地下化經費有共識 桃市：力爭只攤25%

桃園鐵路地下化是百年建設，國發會年初審定通過綜合規畫報告送行政院，尚未獲政院核定，多名議員昨都在議會質詢關切，甚至擔心「卡燦」？桃市府捷運工程局長陳文德說，交通部與市府對經費分擔已有共識「地方25%、中央75%」，政院為求慎重，才會再請各相關單位提供資料，市府會強烈爭取25%不變，希望6月前核定。

桃捷綠線施工 店家憂經濟黑暗期

捷運綠線開始施工，近月在車流繁忙的桃園區中正路一帶展開地下段連續壁施工，路面多處車道架圍籬、防撞桿，人車通行受衝擊。多名議員昨感嘆不只是交通黑暗期，很多店家也紛反映，施工期間變化大，也不清楚施工內容與期程，憂心陷入經濟黑暗期。

南庄鄉長、景山里長 後天補選 加強防疫

苗栗縣南庄鄉長與卓蘭鎮景山里長21日補選，投開票所將設置簡易檢疫站，投票前須量額溫、提供乾洗手液清潔消毒，投開票所選務人員全程戴口罩與手套，加強防疫措施，縣選委會提醒居家隔離、居家檢疫的選民不得投票及參觀開票，一般民眾觀看開票請戴口罩。

祈求白沙屯媽鎮定瘟疫 拱天宮將連辦3天祈安法會

苗栗縣白沙屯媽北港徒步進香活動暫緩，因新冠肺炎疫情延燒，拱天宮向媽祖婆擲筊請示，擇定4月4日至6日舉辦3天禳災除瘟祈安法會，4月1日起會設稟天地的置天台預告上蒼，4日起一連3天進行各項法會科儀，這6天封閉拱天宮正門及大殿中庭，屆時信徒參香將在廟前進行。

熱門新聞

北市第三間防疫旅館曝光 一晚要價7500元

獨／租約到期加上擋不住疫情 斗六中華電影城3月底熄燈

再請中央全面檢疫入境者 侯友宜：新北公有密閉場館關2周

影／大賣場搶衛生紙、滿車泡麵 店員累翻：貨都補不滿

影／驚險！埔里南港溪谷大崩塌 下方工人驚逃

英國留學生：返台機票炒作到經濟艙單程21萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。