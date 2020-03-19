爭文件調閱苗縣議會水火不容 議員批程序粗糙

苗栗縣議會臨時會進行二三讀，大會中討論議第1號案，由縣議員宋國鼎提案，9名議員連署「苗栗縣議員文件調閱自治條例」，此案一讀通過送到第一審查會退回大會，今在大會中討論，提案連署議員與反對議員們爭論不休，議會氣氛火爆，議長鍾東錦最後裁決此案退回，敲下議事槌，宣布散會，連署議員批違法決議，議員陳光軒批「苗栗縣議會難道皇帝制？議長直接獨斷裁示就可以決定所有事情嗎？」

議長鍾東錦會後說，此條例通過本身就是違法，如果違法的法條拿到議會大會表決，苗栗縣議會變沒有水準，很沒有本事的議會。其他議員提案目的要炒作新聞版面，法條通過後，內政部不會核備，沒有罰則，通過後一點意義也沒有。希望議員問政，權力展現要節制。

議員宋國鼎會後說，感到遺憾與不堪，針對議案，除大法官釋字325、585、729號，沒有任何一個釋字針對地方議會說明，立法論上倡議認為有缺漏，建議在地方制度法、地方自治條例修正「今天就是修正契機，苗栗被貼上多少標籤？不是可以好好釐清、做出改變嗎？」後續會再跟中央研擬。

今天二三讀會中，大會討論議第1號案，議員宋國鼎提案，議員陳光軒、陳品安、曾玟學、黎煥強、劉順松、許櫻萍、徐筱菁、羅貴星與鄭宗國連署，提出「苗栗縣議員文件調閱自治條例」，全案一讀通過後，送交第一審查會審查全案退回大會，今在大會中討論。

「提案審查處理有重大明顯瑕疵」宋國鼎發言說，議事規則法案提案人得列席說明，「審查會不給說明、未經表決、關起門來，提案人沒有受邀列席情況，逕將法案退回，無法接受」。

第一審查會主席、議員徐欽鴻說，此案違反大法官、也違反中央行政命令「送到中央也是違法，也是被打臉，為什麼要做脫褲子放屁的事？」。議員江村貴說，不要造就個人英雄，搏版面，過去模式，大家和樂融融「一定要鬥成這樣嗎？」

議員黎煥強請議長針對此案表決。議員余文忠說，用表決突顯個人想法，到時候網友在網路針對沒有支持的議員，反被網友霸凌。曾玟學說，政治人物的發言，都要為選民負責。

正當大家仍爭論不休，議長鍾東錦敲下議事槌，宣布此案退回。鍾東錦說，大法官解釋，通過也沒有效力。議員宋國鼎說，此案未針對實體討論，程序處理粗糙違法，當宋繼續說，麥克風被切掉。鍾東錦說「上午議程結束，散會」，敲下議事槌。

議員們一片譁然，曾玟學、陳光軒高喊「根本違法決議」，陳光軒批「苗栗縣議會難道皇帝制？」，徐欽鴻嗆「沒有必要違法做決議」，議員廖秀紅喊話「不要吵架」。

苗栗縣議員文件調閱自治條例，提案人縣議員宋國鼎（右四）、連署議員陳光軒（右起）、黎煥強、陳品安、羅貴星、徐筱菁、曾玟學，對於條例直接議長裁示退回，感到遺憾。記者劉星君／攝影