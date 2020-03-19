新冠肺炎竹市破蛋 林智堅視察身障機構

新竹市因應新冠肺炎疫情雖一直都超前部署，但昨天已「破蛋」，據衛福部疾管署公布的新冠肺炎本土及境外移入統計資料，竹市已出現1個確診個案；新竹市長林智堅持續進行防疫大作戰，今天前往身障福利機構視察防疫工作及演練，加強防疫超前部署。

新竹市對各項防疫工作一直都超前部署，1月21日疫情指揮中心即2級開設，2月27日更是提升為1級開設，各項防疫措施也都落實。市府衛生局指出，該名確診個案是名從歐洲返國的留學生，因在桃園機場入境時有鼻塞症狀，主動向檢疫單位通報，雖無其他症狀，經篩檢後確定陽性，由防疫專車送回新竹後，市府採高規格防疫措施，將個案送醫在負壓隔離病房收治，未與家人或其他人接觸，民眾不必恐慌。

另外，林智堅今天先到身障福利機構新竹市啟能生活照顧中心、北澤產後護理之家視察防疫演練，包括模擬情境應變及整備防疫物資，讓機構面對疫情爆發時能即時啟動感染管制措施並通報主管機關；啟能生活照顧中心主任張貴貴說，目前中心內的工作人員與服務對象每天都會量體溫、戴口罩、勤洗手，也都會使用漂白水進行環境消毒；為避免群聚感染，中心提前將服務對象的照顧空間及照顧人力進行分艙分流，藉此降低感染風險。

北澤產後護理之家副總蕭姿妍指出，已在每房配置乾洗手液，並實施出入口管制，探訪者須戴口罩、量體溫、乾洗手，員工與母嬰皆須每日體溫量測及監測健康狀況，且護理人員不跨區照顧。另也開啟嬰兒室防護措施，讓嬰兒床間距90公分，並備有獨立空調的嬰兒隔離室。