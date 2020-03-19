打造桃青「能學校」！ 13組青年行動團隊出爐
為鼓勵青年朋友們關心社會、走向在地，桃園市府青年事務局持續第三年推動青年投入永續發展行動計畫，今年更以「桃青能學校」為年度主軸，希望透過「能」學校為桃園青年行動團隊辦理一系列培力輔導、成果交流等活動，幫助青年朋友「從可能到能」，運用專業實現夢想、為桃園帶來新的改變！
經過初審與複審的激烈競爭後，今年共有13組青年行動團隊獲選，將利用約一年的時間執行方案，青年局也將結合團隊屬性與計畫議題，提供各項增能課程與業師家族輔導機制。這些團隊中有不少組延續永續精神繼續深耕在地，如「菱潭街興創基地」青年行動團隊，即將迎來三週年的里程碑，在過往的基礎上持續串聯龍潭大池、鍾肇政文學園區等據點，以新創的方式促進青年回流；連續三年獲選的「復興食農」青年行動團隊，持續推廣食農教育，以新峰陶藝暨生態遊學中心為基地，辦理套裝的農場體驗課程。
此外，也增加多組新面孔，如以桃園老城區為場域的「桃托邦小組」團隊，將透過藝術行動和公民論壇等方式，捲動在地居民、桃園市民關心老城區的未來發展；而以新住民文化關懷為主軸的「印尼坤甸—她的娘家是我們的冒險」青年行動團隊，以中壢後站「火龍果屋」為基地，讓新住民議題被更多人看見。
青年局長顏蔚慈表示，今年的永續計畫將與中原大學合作執行，希望藉由桃園在地大專校院的力量，將地方創生、社區營造與大學社會責任的能量整合起來，發揮更大的綜效，而防疫期間為了不影響計畫團隊課程進度，市府也特別安排透過網路科技，規劃兼具防疫與學習的新媒體工作坊、線上化輔導機制，帶領著青年行動團隊一起將所有的想法著手實踐！
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