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節能家電舊換新最高補助1萬5千 竹市4月8日起受理申請

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
新竹市環保局邀省電達人宣傳省電小方法。記者黃瑞典／攝影
新竹市環保局邀省電達人宣傳省電小方法。記者黃瑞典／攝影

新竹市政府向經濟部爭取1千萬元補助住宅家電汰舊換新，汰換節能冷氣、冰箱，每台最高補助3千元，每戶最多補助5台，最高補助1萬5千元，去年12月7日以後購買都可申請補助，4月8日起受理申請，市府鼓勵民眾踴躍申請汰換耗能家電，省錢又可節能減碳愛地球。

市府環保局今天辦記者會並邀省電達人透過表演宣傳省電方法，家庭中冰箱、冷氣最耗電，要選擇購買能源效率1級或2級的電器，並要養成節約用電的好習慣，包括電器長時間不使用可拔除插頭或關掉電源，定期清洗冷氣濾網、冰箱內物品不超過8分滿，有利空氣流通等。

副市長沈慧虹鼓勵大家響應節電政策，盤點家中電器產品，要選1級、好省電、舊換新、買家電，把耗電的冷氣、冰箱汰換為節能型，就可提升能源使用效率及降低用電量。

環保局指出，家電舊換新補助對象僅限住宅，補助品項為節能效率1、2級的冷氣及冰箱，冷氣機3瓩以上、冰箱3百公升以上補助3千元，3瓩及3百公升以下的冷氣、冰箱則依比例計算補助，每台補助上限3千元，每戶補助冷氣、冰箱合計最多5台，最高可補助1萬5千元。

環保局指出，4月8日起受理補助申請，12月31日截止申請，補助可追溯至購買日期107年12月7日，若經費用完則提前截止，可至市府節電計畫小組申請或郵寄至環保局空汙及噪音防制科，周六也可在大潤發忠孝店、湳雅店及全國電子牛埔店申請，詳情可電洽03-5368920轉2021或0800-200-835。

環保局指出，市府加碼10萬元等值節電好禮，辦理節電抽獎活動，通過今年家電舊換新補助審查的住戶，可參加抽獎1次，將抽出100名幸運兒，欲購買符合補助的冷氣機及冰箱，可查詢經濟部節能標章全球資訊網站。

新竹市節能家電舊換新補助申請，4月8日起受理申請，冷氣、冰箱每台最高補助3千元，每戶最高補助1萬5千元。記者黃瑞典／攝影
新竹市節能家電舊換新補助申請，4月8日起受理申請，冷氣、冰箱每台最高補助3千元，每戶最高補助1萬5千元。記者黃瑞典／攝影

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