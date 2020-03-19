節能家電舊換新最高補助1萬5千 竹市4月8日起受理申請

新竹市政府向經濟部爭取1千萬元補助住宅家電汰舊換新，汰換節能冷氣、冰箱，每台最高補助3千元，每戶最多補助5台，最高補助1萬5千元，去年12月7日以後購買都可申請補助，4月8日起受理申請，市府鼓勵民眾踴躍申請汰換耗能家電，省錢又可節能減碳愛地球。

市府環保局今天辦記者會並邀省電達人透過表演宣傳省電方法，家庭中冰箱、冷氣最耗電，要選擇購買能源效率1級或2級的電器，並要養成節約用電的好習慣，包括電器長時間不使用可拔除插頭或關掉電源，定期清洗冷氣濾網、冰箱內物品不超過8分滿，有利空氣流通等。

副市長沈慧虹鼓勵大家響應節電政策，盤點家中電器產品，要選1級、好省電、舊換新、買家電，把耗電的冷氣、冰箱汰換為節能型，就可提升能源使用效率及降低用電量。

環保局指出，家電舊換新補助對象僅限住宅，補助品項為節能效率1、2級的冷氣及冰箱，冷氣機3瓩以上、冰箱3百公升以上補助3千元，3瓩及3百公升以下的冷氣、冰箱則依比例計算補助，每台補助上限3千元，每戶補助冷氣、冰箱合計最多5台，最高可補助1萬5千元。

環保局指出，4月8日起受理補助申請，12月31日截止申請，補助可追溯至購買日期107年12月7日，若經費用完則提前截止，可至市府節電計畫小組申請或郵寄至環保局空汙及噪音防制科，周六也可在大潤發忠孝店、湳雅店及全國電子牛埔店申請，詳情可電洽03-5368920轉2021或0800-200-835。