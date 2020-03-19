中醫大新竹附醫TOCC實名制 電子化填寫節省時間

因應新冠肺炎疫情，中國醫藥大學新竹附設醫院表示，為了落實分流作業，即日起落實「TOCC」實名制，一般民眾和疑似症狀病人動線區隔，就醫分流，醫院也將TOCC電子化，讓民眾可以在院方前後門及急診室門口掃QR CODE，或透過手機從官方網站進入填寫表單，降低感染風險，保障民眾就醫環境的安全。

中醫大新竹附醫院長陳自諒表示，即日起來院病患及家屬和來院民眾皆需填寫TOCC旅遊史(Travel)，職業別(Occupation)，接觸史(Contact)，及群聚史(Cluster)，掌握來院民眾更詳盡的旅遊與接觸、群聚紀錄，填寫完TOCC表單再進行看診。

陳自諒強調，TOCC實名制採電子化方式，民眾可在醫院前後門及急診室門口掃QR CODE，或透過手機從官方網站進入填寫TOCC表單，無手機民眾會提供紙本填寫。醫院也將來院病患家屬納入TOCC範圍，降低感染風險，保障民眾就醫安全環境。

感染科主任張凱音表示，醫師看診插入健保卡主要能瞭解病患大致的旅遊史，透過表單設計，可進一步掌握病患和陪病者的詳細TOCC。民眾使用手機快速勾選或填答表單，可節省就醫時於門口排隊登錄時間，民眾勾選有發燒或呼吸道症狀合併旅遊/接觸/群聚史，網頁會提示民眾需至急診院外篩檢站就醫。

張凱音指出，來院的就醫民眾從醫院前後門入口處開始，透過紅外線篩檢，及TOCC實名登錄，只要有發燒或呼吸道症狀，或者14天內有旅遊史，以及居家隔離或檢疫的民眾，第一時間先到院外的篩檢站報到，和一般就醫病患做區隔。

另外，急診室門口即搭設戶外發燒醫療站，設置等候區看診和照x光，與一般就醫病患進行分流，疑似病患都在醫護充足防護下接受採檢，並按指揮中心公布處置原則追蹤，加強環境消毒，請民眾安心就醫。

張凱音也再次提醒，隱匿傳染病相關訊息可能觸犯傳染病防治法，最高可處15萬元罰鍰。