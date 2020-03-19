竹縣新建焚化爐 烏魚養殖業者反彈憂水源遭汙染

新竹縣無焚化爐，垃圾長期堆置掩埋場，縣府為根本解決垃圾問題，辦理促進民間參與高效能垃圾熱處理設施投資BOO案，預定在竹北市尚義里新建焚化爐，遭到附近烏魚養殖業者反彈，擔心興建焚化爐會汙染該區水源，希望縣府能重新選址。對此，縣長楊文科表示，25日將辦理公聽會，會再與漁民溝通，拿出科學的數據，讓漁民放心。

新竹縣新建焚化爐以BOO（興建、擁有、營運）方式自建，由於距離預定地2公里內有面積近70公頃的烏魚養殖區，今天上午多名烏魚養殖業者及民意代表，在拔仔窟烏魚養殖區高喊「搶救烏魚子、抗議焚化爐興建」口號。

烏魚養殖班長許豐立表示，這個烏魚養殖區從父輩開始已經有40年歷史，國產署租賃契約當時就是寫養殖用地，現今烏魚年產值達近億，若是興建焚化爐，含戴奧辛的落塵掉到水中，讓烏魚吃了產生食物鏈，最後來到消費者手中，這不是漁民樂見。

許豐立說，過去養殖班都有自主管理，送去檢驗SGS，包括重金屬、藥物殘留等，均通過檢驗，漁民害怕未來興建焚化爐，會汙染水源，而烏魚要養3到4年才可產出烏魚子，若是最後才發現產品受汙染無法銷售，投入上百、上千萬的資金的漁民將血本無歸，且國產署未來認定這塊地已經不適合養殖，有可能會收回，這也是漁民所擔心的。

楊文科表示，25日將在竹北新豐區域掩埋場戶外搭棚辦理公聽會，會再與漁民溝通，拿出科學的數據，讓漁民了解新科技與技術，效能優於傳統焚化爐。