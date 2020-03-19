飯店小編發揮創意 世界景點盡在苗栗

新冠肺炎疫情全球蔓延，民眾無法出國遊玩，苗栗一家飯店業者小編突發奇想把各國知名景點與苗栗特色兩相比對，相似度幾近百分百，藉此吸引遊客到苗栗也能欣賞世界各國景色。

苗栗縣竹南鎮馥藝金鬱金香酒店臉書小編張德華今天表示，受到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，許多朋友放棄出國旅遊計畫，而以往曾經去過歐美、日韓等國家，發現當地知名景點，其實與苗栗許多地方都很相像，於是進而尋找相關的照片資料，加以比對。

包括「去不成的日本京都、可以去的苗栗蓮台山」、「去不成紐西蘭哈比屋、可以去苗栗哈比屋」、「去不成中國江南古鎮、可以去苗栗苑裡華陶窯」、「去不成美國大峽谷、可以去苗栗火炎山」、「去不成法國巴黎、可以去苗栗馥藝酒店」等，各國景點與苗栗特色照片，相似度幾乎達百分百。

小編把比對照片轉貼上飯店官方臉書，不但讓飯店業者大為驚豔，更引來許多網友按讚留言「太有創意」、「無法出國可以安排苗栗國一日遊了」，還有民眾表示，連日本漫畫灌籃高手的場景，在苗栗也找的到。

馥藝金鬱金香酒店副協理張凱玲指出，新冠肺炎疫情對飯店或觀光業者造成非常大衝擊，不管是旅遊團或商務客都有取消情況，希望藉由小編創意加上贈送防疫包活動，吸引國人在國內旅遊。