打造林蔭大道 竹市啟動東大路樹移植計畫

為整理新竹市東大路景觀，新竹市府自去年開始啟動植栽調查計畫，盤點觀察東大路樹木生態，進行編碼造冊，日前針對該路段路樹正式啟動植栽移植工程，移植有病蟲害及落果易造成車輛打滑的木棉，新種楠木、樟樹等樹齡較久的樹種，為打造新竹市百年林蔭人本大道邁進一步。

市長林智堅指出，目前進行的「東大路植栽移植工程」自去年植栽調查計畫開始，就陸續盤點東大路從中央路段至經國路段周邊的各種樹種，調查有病蟲害、樹形不佳等生長不良的植栽，辨識其樹種、規格、生長狀況，進行編碼、標註與造冊，系統性根據樹木的樹勢、樹型、病蟲害嚴重性等，進行移除、移植或保留。

交通處長倪茂榮指出，東大路段（中央路至經國路）原主要樹種以稜果榕、美人樹、木棉、黑板樹、雀榕、高山榕為主，需移植樹種包括美人樹、木棉等。美人樹考量其因病蟲害等原因，導致生長不佳需移植；木棉因路型調整及春季時大量開花落果易使車輛輪胎打滑，增加交通事故風險決定移植。

倪茂榮說，該路段全線喬木總計314株，因病移除有179株，成長不佳喬木需移植計111株、良好樹種現地保留24株，在完成移植後將重新塑造東大路百年林蔭大道的優良環境。