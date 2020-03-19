參與口罩國家隊工作到深夜 鄭文燦感謝協易機械6技師

位於桃園的協易機械工業公司，日前受公會徵召派了6名具備機械組裝、電機專業的技師，參與口罩國家隊生產，25天全職辛勞付出，共同把原本需4到6個月工期的60條口罩生產線，在短短25天就達成，桃園市長鄭文燦今赴協易，向6名技師表達感激之意，也稱他們參與一項「不可能的任務」。

由於新冠肺炎疫情嚴重，政府面對口罩難求問題，結合民間打造60台新機組增加口罩產能，目標把原本需要半年工期縮短成1個月，行政院並於2月27日再核定9000萬元經費，增購30條生產線，預計4月初可陸續投入生產，屆時將達到90條生產線全開，口罩日產量達1300萬片。

鄭文燦表示，協易機械是國內沖床設備的領導廠商，外銷到全世界50幾個國家，這次在防疫準備上，協易派了6位技師參加口罩國家隊，在25天當中完成不可能的任務，製造了60條口罩生產線，接著還會有32條會完成，讓口罩產量達每天1300萬片，所以今天到總公司表達感謝之意。

協議董事長郭雅慧說，因應工會召集，協易第一時間以第一種子廠商身分，成為口罩國家隊的一員，因為同仁的參與，把原本4到6個月交期的產線，在短短25天內完成，很感謝同仁辛勞日以繼夜工作，公司也很榮幸在疫情期間有所發揮、貢獻一己之力，也希望努力讓社會有所安定。

協易也說，當初挑選這6名技師，除了徵詢意願，也考量各自具備的機械組裝、電機相關專業技術，大家用分工，從進口零件、組裝測試等，現場由經濟部統一調度，他們出人力到場工作，25天工作期間相當辛苦，常常加班到深夜1點多才回到家，家人和公司也會帶補給品去慰問。