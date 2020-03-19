新竹市首例新冠肺炎確診入境直送醫 無社區接觸
新竹市衛生局今天說，新竹市出現首例新冠肺炎確診個案，為到歐洲的20多歲留學生，入境時有鼻塞情形，機場高度警覺，立即攔截採檢通報，直接送醫負壓隔離收治，無社區接觸。
衛生局表示，衛生福利部疾病管制署網頁公布新竹市首例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診個案，但這名個案未接觸家人或其他人，無社區接觸，請民眾不必恐慌，新竹市政府持續加強防疫。
衛生局呼籲各公司行號，防疫期間應注意相關防疫訊息，重視員工健康管理、宣導勤洗手、注意呼吸道衛生與咳嗽禮節、生病戴口罩就醫及在家休息等重要防疫原則。
衛生局提醒民眾，落實手部衛生，自國外入境，如果有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場檢疫人員並配合防疫措施。
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