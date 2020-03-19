新竹市首例新冠肺炎確診入境直送醫 無社區接觸

苗栗縣白沙屯媽北港徒步進香活動暫緩，因新冠肺炎疫情延燒，拱天宮向媽祖婆擲筊請示，擇定4月4日至6日舉辦3天禳災除瘟祈安法會，4月1日起會設稟天地的置天台預告上蒼，4日起一連3天進行各項法會科儀，這6天封閉拱天宮正門及大殿中庭，屆時信徒參香將在廟前進行。

2020-03-18 22:40