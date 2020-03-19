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防群聚感染 鄭文燦：社大、樂齡外借場館將暫停課
新冠肺炎疫情延燒，桃園市長鄭文燦今主持防疫會議指出，考量國內確診病例已達100人，為降低群聚感染風險，將請教育局盤點學校出借給社區大學、樂齡學習中心場館，預計明天宣布暫停外借並停課，鄭表示，因社大、樂齡以中老年人居多，群聚效應大，暫停對防疫有幫助。
有關學校外借場館給社區大學、樂齡學習中心開課，是否有群聚感染風險，桃園市教育局長高安邦表示， 目前台北市用到學校場館者已經全禁止外界，教育局得考慮社大、樂齡因反應有需求做考量。
桃園市衛生局長王文彥建議，群聚確實有社區感染風險，目前國內確診已經到100例了，有部分傳染源不明。鄭文燦表示，今天先請教育局將各外借場館羅列出來，考量如果風險高還是要停，因為關懷據點都停了，要降低群聚感染風險，所以會朝向暫停為目標，不能有任何一個破口，確認後預計明天宣布暫停外借。
鄭認為，因爲社區大學、樂齡學習中心，還有社會局各公所老人長青學苑等，以中老年人居多，群聚效應大，暫停對降低風險有幫助。
鄭文燦也說，防疫包需求會增加，各區公所可集體採購，民政局也要採購，因從第三級警告回國民眾，估計3月18 日、3月19日加起來近2萬人，桃園就佔2000人，需求增加所以該採購就要採購，採購內容可以多樣化，讓居家環保消毒、療癒的零食泡麵都可以搭配，對居家隔離者有最大方便。
鄭也提到，媒體指出搶購民生物資問題，桃園市經發局長郭裕信說，目前民生賣場物資來算足夠，沒有接到通報。
桃園市消防局長謝呂泉指出，昨天後送有3件，其中1名是學生從法國回來，另一名為馬來西亞外籍人士，由消防建議後送，後來該人士發高燒隨即送醫，還有1名2歲女童，因為隨著父母從韓國回來，出現身體不適將她送醫。
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