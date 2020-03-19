苗栗觀光景點神複製外國景色 網友驚：出不了國就去苗栗國

受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，許多民眾紛紛將已安排的出國行程取消，因此無法欣賞到外國的春季風景，但民眾不妨可以考慮在國內進行旅遊，苗栗有酒店近期發文，貼出縣內多張觀光景點與國外景色的對比照，一看之下相似度非常高，也讓不少網友表示出不了國就去苗栗國。

近期新冠肺炎疫情在全球肆虐嚴重，台灣民眾率續取消出國行程，飛回本國降低在國外感染的風險，不過清明假期就快來到，難得的假期卻泡湯令不少人失望，不過其實在國內也能欣賞到如同國外的風光景色。苗栗馥藝金鬱金香酒店（Golden Tulip Aesthetics - Miaoli）17日在臉書專頁發文「現在也因為疫情影響許多班機都不能飛，那小編在這就來分享苗栗的各式景點，不用出國就可以享受到國外的景色。」

粉專上貼出苗栗縣內多個觀光景點和國外景色的對比照，有美國大峽谷對比火焰山、中國江南對比苑裡、日本鐮倉對比新埔、紐西蘭哈比屋對比苗栗哈比屋、希臘小島對比花露農場等圖，只見苗栗各景點與他國知名旅遊勝地的相度度極高。

對此，不少網友也紛紛回覆，表示「創意十足，小編厲害喔」、「台灣美景真棒」、「無法出國可以安排苗栗國一日遊了」、「原來苗栗國這麼好玩」、「原來苗栗這麼多美景，很用心」、「真的是苗栗國」、「這時候出國就選苗栗國」、「原來苗栗這麼多好玩景點」、「我帶著護照去苗栗一趟」、「台灣人入境免簽哦」。