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停課不停學 竹縣推米立雲線上教學

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹報導
縣長楊文科（右）表示，防疫期間為讓學生學習不間斷，縣府提前1個月設置「米立雲」線上教學系統。記者陳斯穎／攝影
縣長楊文科（右）表示，防疫期間為讓學生學習不間斷，縣府提前1個月設置「米立雲」線上教學系統。記者陳斯穎／攝影

新竹縣政府教育處教網中心推出「米立雲」線上教學雲端平台，供教師開設課程、直播教學，可線上製作教材，提供多樣化教學活動，昨天進行教學平台實際演練，防止學校因為疫情停班停課，影響教學進度。

縣長楊文科說，防疫期間為讓學生學習不間斷，縣府設置「米立雲」線上教學系統，讓學生「停課不停學」，教育處也統計電子設備不足者，準備4780台平板供停課學生借用，針對家中無網路、經濟弱勢學生15日免費上網服務，也有優惠方案可申請租用，有需要的學生可由學校或家長申請。

新竹縣政府教育處教網中心推出自創「米立雲」線上教學雲端平台，昨天上午進行教學平台實際演練。記者陳斯穎／攝影
新竹縣政府教育處教網中心推出自創「米立雲」線上教學雲端平台，昨天上午進行教學平台實際演練。記者陳斯穎／攝影

教育處長楊郡慈說，為了讓老師熟練此系統，總共辦理15場次線上直播教學體驗，「米立雲」教學平台，只要有學生在家自主管理就能利用，採線上補課的學校，可放置課程教材及設計評量活動，進行線上教學直播，學生在家可同步學習，教師也可透過平台互動功能掌握學生學習狀況。

教網中心老師辛文義表示，市面上此類平台大都要收費，「米立雲」不限制電子產品、手機或平板都能使用，無須下載、註冊、無限制教學容量，讓師生使用更方便。

直播功能包含雙向影音、多人共筆電子白板、簡報講義上傳、即時問卷投票、分組視訊討論、共享筆記及自動錄影等，直播課程結束，錄影檔案會自動存放在課程平台供學生再次觀看複習，老師也能利用平台進行評量或開設討論區，檢視學生學習成效。

直播 停班停課 台大

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