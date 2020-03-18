桃捷綠線中正路施工 地方憂交通、經濟都陷黑暗期

捷運綠線開始施工，近月在車流繁忙的桃園區中正路一帶展開地下段連續壁施工，路面多處車道架圍籬、防撞桿，人車通行受衝擊，警方連日來加強交管疏導，多名議員則感嘆施工地區不只面臨交通黑暗期，很多店家也紛反映，施工期間變化大，也不清施工內容與期程，憂陷入經濟黑暗期。

綠線GC03標潛盾地下段工程自7日起至今年底在桃園區中正路及蘆竹區中正北路進行施作連續壁。因現場設置圍籬、施工車輛進出，部分路段由雙向各3線車道縮減為2線車道並實施調撥，市議員林政賢、黃家齊、陳美梅等人關切現場交維與交管情形。

市府捷運工程局長陳文德說，交通局核定交通維持計畫之後，本依流程要到地方辦說明會，但因為疫情緣故避免群聚，因此取消說明會，改到現場發放宣導單，並請里辦公室多加宣導，會再加強此部分，讓當地住戶、商家充分了解施工進度與狀況。