快訊

觀光局發禁令 明起至4月底旅行社出入境團全暫停

台積電1員工確診新冠肺炎！將啟動分組辦公

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃捷綠線中正路施工 地方憂交通、經濟都陷黑暗期

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃市府近期展開捷運綠線地下段連續壁工程，在桃園區中正路架起多處圍籬與防撞桿，人車通行不便。圖／桃園市議會國民黨團提供
桃市府近期展開捷運綠線地下段連續壁工程，在桃園區中正路架起多處圍籬與防撞桿，人車通行不便。圖／桃園市議會國民黨團提供

捷運綠線開始施工，近月在車流繁忙的桃園區中正路一帶展開地下段連續壁施工，路面多處車道架圍籬、防撞桿，人車通行受衝擊，警方連日來加強交管疏導，多名議員則感嘆施工地區不只面臨交通黑暗期，很多店家也紛反映，施工期間變化大，也不清施工內容與期程，憂陷入經濟黑暗期。

綠線GC03標潛盾地下段工程自7日起至今年底在桃園區中正路及蘆竹區中正北路進行施作連續壁。因現場設置圍籬、施工車輛進出，部分路段由雙向各3線車道縮減為2線車道並實施調撥，市議員林政賢、黃家齊、陳美梅等人關切現場交維與交管情形。

市府捷運工程局長陳文德說，交通局核定交通維持計畫之後，本依流程要到地方辦說明會，但因為疫情緣故避免群聚，因此取消說明會，改到現場發放宣導單，並請里辦公室多加宣導，會再加強此部分，讓當地住戶、商家充分了解施工進度與狀況。

至於商家衝擊等，營業稅可以減免，房屋稅與地價稅可整理相關資料報給市府地政局。

桃市府近期展開捷運綠線地下段連續壁工程，在桃園區中正路架起多處圍籬與防撞桿，人車通行不便。圖／桃園市議會國民黨團提供
桃市府近期展開捷運綠線地下段連續壁工程，在桃園區中正路架起多處圍籬與防撞桿，人車通行不便。圖／桃園市議會國民黨團提供

車道 捷運 疫情

延伸閱讀

桃園鐵路地下化計畫尚未核定 民代憂桃市分擔25%落空

桃園舊火車站要拆了 明起先拆月台舊棚架

尋仇？意外？新北深夜驚傳男子街頭遭刀捅 送醫不治

桃園敬老卡用途 擬納觀光工廠

相關新聞

桃捷綠線中正路施工 地方憂交通、經濟都陷黑暗期

捷運綠線開始施工，近月在車流繁忙的桃園區中正路一帶展開地下段連續壁施工，路面多處車道架圍籬、防撞桿，人車通行受衝擊，警方...

疫情嚴峻苗栗1確診 議員關注口罩、學校防疫、居家檢疫

新冠肺炎疫情嚴峻，苗栗縣內出現第一起確診案例，面對防疫，縣府做好超前部署。苗栗縣議員黎煥強說，將會在議會提案希望教育處能...

桃園鐵路地下化計畫尚未核定 民代憂桃市分擔25%落空

桃園鐵路地下化建設，國發會年初審定通過綜合規畫報告送行政院，尚未獲政院核定，多名議員今都在市議會質詢關切，甚至擔心「卡燦...

看軍醫院防疫整備鄭文燦超前布署 要擇護理之家演練

桃園市長鄭文燦今天前往國軍桃園總醫院了解防疫整備情形，並慰問第一線醫護人員。鄭文燦表示，國軍桃園總醫院無論是在防疫物資數...

苗栗縣21日南庄鄉長、卓蘭鎮景山里長補選 加強防疫

疫情嚴峻，苗栗縣出現縣內第一例新冠肺炎確診。苗栗縣南庄鄉長與卓蘭鎮景山里長補選將在本月21日舉行投票，投開票所現場設置簡...

禁非本國籍入境 鄭文燦：隔離量激增，檢疫要加強

中央流行防疫指揮中心今天宣布明天凌晨開始，禁止非本國籍人入境。桃園市長鄭文燦今天中午表示，他認為這個做法會降低入境感染的...

不甩居家檢疫、隔離趴趴走 桃市公布裁罰原則

新冠肺炎疫情持續擴大，截至昨日，桃園市確診11人，累計居家隔離列管744人，解除689人，目前列管中55人，仍以龜山區、...

苗縣石虎調查 各鄉鎮市多有目擊

為瞭解苗栗縣內石虎族群數量，苗栗縣政府農業處去年8月執行「苗栗縣石虎族群數量與分布調查計畫」，在縣內各地架設200台相機，回收188台，初步調查發現，大部分鄉鎮都有石虎的目擊紀錄；今年度友善石虎生態給付計畫正式公告實施。

台13甲夜間降速 首日取締46件超速

苗栗縣保護石虎等野生動物，避免穿越道路發生危險，率先在卓蘭鎮140縣道16公里到25公里，造橋鄉台13甲線9.6公里到11.2公里實施夜間降低速限到每小時50公里。前晚警方首次出擊，4個小時取締46件，最高超速57公里，依統一裁罰基準，汽車要罰2000元。

桃園催生公車好司機 除了懲處 兩招獎勵

桃園市部分公車司機工作態度令人詬病，民代也不時接獲陳情指司機過站不停、對長者態度差，市府交通局強調，除了懲處司機不當行為，也希望獎勵提升正面風氣，今年將續辦優良職業駕駛人選拔，並透過市區公車評鑑，對旅客服務品質與駕駛管理進行考核。

司機辱罵庇護生 桃客連坐懲處 交通局罰9千

桃園市2名庇護工場身障員工日前搭桃園客運5057路線，遭司機指責坐錯車，還被說是「頭腦笨笨、要吃藥」，2人嚇得提前下車，冒雨走回工場，議員昨天要求加強督導，交通局長劉慶豐說很痛心，已開罰9千元並要求業者提報告。

機捷21站 熱像儀全面測溫

桃園市長鄭文燦昨天連訪二家口罩工具機工廠，肯定業者配合政府防疫加入國家隊，使口罩產能達日產千萬片，另訪機場捷運了解紅外線熱像儀等防疫作為，要求以最好的準備面對最多的狀況，達到保護乘客及確保員工零感染的目標。

熱門新聞

出現首例確診個案 苗栗研議提升疫情指揮中心層級

遊歐者全數居家檢疫 嘉義市12人主動通報

好消息！宜蘭鐵路高架化建設正式定案了

3生公車未戴口罩聊天 司機勸導被嗆記車號引論戰

更嚴格！出入境返台14天內謝絕入奇美醫院各大樓

斗六清泉灣股東糾紛 前、現任縣議員互控打人要提告

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。