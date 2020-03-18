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疫情嚴峻苗栗1確診 議員關注口罩、學校防疫、居家檢疫

聯合報 / 記者劉星君／苗栗即時報導
苗栗縣議員陳光軒。記者劉星君／攝影
苗栗縣議員陳光軒。記者劉星君／攝影

新冠肺炎疫情嚴峻，苗栗縣內出現第一起確診案例，面對防疫，縣府做好超前部署。苗栗縣議員黎煥強說，將會在議會提案希望教育處能取消縣內國中小學場地對外租借，每次租借後，校方都要加強消毒；議員曾玟學認為，現階段公務人員、民意代表，基層里長，沒有必要不要出國；議員陳光軒指出，苗栗縣有4個鄉鎮沒有健保特約藥局，衛生所配置口罩數量希望能更彈性。

苗栗縣教育處指出，疫情增溫，國內破100例確診個案，教育處針對學校場域是否繼續租借，也朝相關方向研擬中。

對議員曾玟學提醒衛福部宣布3月5到14日有歐洲旅遊史，都要通報公所居家檢疫。苗栗縣民政處指出，今也有請鄉鎮公所盡快彙整。

衛生局指出，口罩數量由中央控管，一天成人配發600個口罩、兒童200個，都是固定。相關問題都有反映給中央。

苗栗縣議員曾玟學。記者劉星君／攝影
苗栗縣議員曾玟學。記者劉星君／攝影
苗栗縣議員黎煥強。記者劉星君／攝影
苗栗縣議員黎煥強。記者劉星君／攝影

苗栗縣 口罩 衛生所

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