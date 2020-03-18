聽新聞
test
0:00 / 0:00
疫情嚴峻苗栗1確診 議員關注口罩、學校防疫、居家檢疫
新冠肺炎疫情嚴峻，苗栗縣內出現第一起確診案例，面對防疫，縣府做好超前部署。苗栗縣議員黎煥強說，將會在議會提案希望教育處能取消縣內國中小學場地對外租借，每次租借後，校方都要加強消毒；議員曾玟學認為，現階段公務人員、民意代表，基層里長，沒有必要不要出國；議員陳光軒指出，苗栗縣有4個鄉鎮沒有健保特約藥局，衛生所配置口罩數量希望能更彈性。
苗栗縣教育處指出，疫情增溫，國內破100例確診個案，教育處針對學校場域是否繼續租借，也朝相關方向研擬中。
對議員曾玟學提醒衛福部宣布3月5到14日有歐洲旅遊史，都要通報公所居家檢疫。苗栗縣民政處指出，今也有請鄉鎮公所盡快彙整。
衛生局指出，口罩數量由中央控管，一天成人配發600個口罩、兒童200個，都是固定。相關問題都有反映給中央。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言