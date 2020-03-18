商品零死角！桃市新創團隊推環物360度影像服務

線上購物已是趨勢，但多數商品頁面呈現以平面影像為主，桃園市政府青年事務局安東青創基地輔導的新創團隊「旭星互聯股份有限公司」運用環景360度攝影技術，開發一套360度環物影像APP（Asta360）與智能轉盤，花70秒就能拍出1圈64張照片，「商品零死角」，還能透過VR眼鏡觀看細節，讓消費者更能貼近商品、刺激購買。

旭星互聯公司成立於105年，由陳明祥和楊尚文2名共同創辦人創辦經營。陳明祥過去在半導體IC產業任職20多年，創業初衷來自為人父母對於孩子親手製作的勞作品，覺得總堆置過久要丟棄覺得可惜，於是以數位典藏應用作發想，開發360度互動式影像來記錄小孩的勞作品集，一路走來也從業餘兼職開發，到全職投入創業。

旭星互聯去年進駐安東青創基地接受市府輔導，累積不少創業成果。陳明祥今天下午也展示自家Asta360等裝置，只要手機下載專屬App，並利用智能轉盤，手機App經操作即可自動360度拍攝商品外觀，只要70秒就能搞定，最後儲存檔案為GIF檔，可直接滑動螢幕觀看商品細節，也能加入導購網頁等資訊，相當便捷。