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桃園鐵路地下化計畫尚未核定 民代憂桃市分擔25%落空

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市政府已於前年先行啟動鐵路地下化先導工程，其中中壢臨時後站結構體已完成外觀，預計9月完工啟用。圖／桃園市捷運工程局提供
桃園市政府已於前年先行啟動鐵路地下化先導工程，其中中壢臨時後站結構體已完成外觀，預計9月完工啟用。圖／桃園市捷運工程局提供

桃園鐵路地下化建設，國發會年初審定通過綜合規畫報告送行政院，尚未獲政院核定，多名議員今都在市議會質詢關切，甚至擔心「卡燦」？市府捷運工程局長陳文德說，交通部與市府對經費分擔已有共識「地方25%、中央75%」，政院為求慎重，才會再請各相關單位提供充分資料，市府會強烈爭取25%不變，希望6月前核定，計畫核定後工期7年切換通車。

桃園鐵路地下化總經費1047.93億元，市府極力爭取地方負擔25%，桃市251.66億元、新北10.32億元，此比例雖與交通部有共識，但2個多月來仍未獲政院拍板，傳出被退回國發會重審；立委萬美玲日前在立院質詢行政院長蘇貞昌，蘇答覆因要詳細審酌，「案子還在國發會」，話題昨在議會發酵。

陳文德說明，桃地計畫自104年中啟動辦理可行性研究，終於在今年1月7日獲國發會審定，當時會中交通部鐵道局長胡湘麟、市府由市長鄭文燦率市府團隊參與，當天會議雙方取得中央75%、地方25%分擔共識，目前政院並未將報告退回重審，是針對財務請相關單位再提供資料給政院研處核定。

另，桃地計畫雖仍待核定，但市府指出，考量地下化與捷運共構車站的施工界面影響、工期的節省及避免浪費公帑，鐵路地下化先導工程於前年9月15日先行啟動，並同步辦理A23站降挖連續壁工程、中壢臨時後站及跨站天橋等先導工程。

目前中壢臨時後站跨站天橋的鋼構正組裝中，中壢臨時後站的站體結構工程已完成，正施作內部水電及裝修工程，預計中壢臨時後站可如期於今年9月完工啟用。

桃園市政府已於前年先行啟動鐵路地下化先導工程，其中A23站降挖連續壁工程，現場敲除道路鋪面，準備施作淺挖覆蓋。圖／桃園市捷運工程局提供
桃園市政府已於前年先行啟動鐵路地下化先導工程，其中A23站降挖連續壁工程，現場敲除道路鋪面，準備施作淺挖覆蓋。圖／桃園市捷運工程局提供

鐵路地下化 行政院 捷運

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