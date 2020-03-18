360度互動環物零死角 桃園新創Asta隨拍隨傳隨心旋轉

在線上購物當道的時代，如何將產品「拍」的好，來吸引消費者眼球，是決定產品是否熱賣的重要因素，桃園市政府青年事務局安東青創基地輔導新創團隊-旭星互聯公司運用環景360度攝影技術，在電子商務的浪潮中找到重要商機，零死角的將商品呈現在消費者眼前，創造出新視界。

旭星互聯公司開發的「360度環物影像APP（Asta360）+智能轉盤」，整合軟體、硬體、雲端一條龍服務完整解決方案，讓商家可以運用360度攝影技術拍攝產品影像，而消費者可直接透過手機APP操作旋轉螢幕觀看商品所有細節，如再搭配摺疊式VR眼鏡互動，更可將商品猶如立體呈現在眼前，藉此加速消費者對產品的了解並提高購買率。

在帶動各家商品營業額業績成長的同時，今年度亦成功與品牌聯盟通路合作，藉由「環景360度攝影技術」將桃園藝文特區X-Plus創世界舉辦之元宵鼠星星創意科技燈會作數位典藏，協助製作燈會全區環景影像內容，供民眾線上觀展。

旭星互聯公司成立於105年，由陳明祥和楊尚文共同創辦，陳明祥過去於半導體IC產業任職二十多年，在不停尋找創新項目中產生興趣。Asta360的起點來自於為人父母對於孩子親手製作的勞作品，總是堆置過久欲丟棄的同時又覺得可惜，於是以數位典藏應用作發想，開發360度互動式影像來記錄小孩的勞作品集。

從業餘兼職開發到全職投入創業的過程中找到初心，在記錄這些勞作品的點點滴滴時產生成就感與使命感，除了商業價值外，創新產品賦予的生命能量更加有為之付出投入的非凡價值。