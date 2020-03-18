看軍醫院防疫整備鄭文燦超前布署 要擇護理之家演練

桃園市長鄭文燦今天前往國軍桃園總醫院了解防疫整備情形，並慰問第一線醫護人員。鄭文燦表示，國軍桃園總醫院無論是在防疫物資數量、人員入院管制及疑似個案就醫隔離動線等面向，都做了充分準備，院方也配合政府防疫工作，規畫設立集中檢疫場所，桃園目前累計居家檢疫隔離人數超過6000人，並透過此機制篩檢出8名確診病例，有效防堵大規模社區傳播。由於第一線醫院及民政單位工作負擔沉重，鄭文燦再次向大家說「辛苦了」，感謝持續守護國人健康。

鄭文燦指出，歐美地區疫情持續升溫，許多僑胞及留學生選擇返台，根據機場公司統計，桃園國際機場昨天（17日）入境人數約9000多人，其中8000多人是從旅遊疫情第三級警告國家返台，中央流行疫情指揮中心也宣布回溯自3月5日以後自歐洲返台民眾，須居家檢疫14天，地方政府也應做好各項居家檢疫及隔離措施。鄭文燦請衛生局與各醫院協調，盡可能挪出最大的空間，準備充足的隔離檢疫場所因應疫情。

鄭文燦說，考量中高齡者、慢性病患感染新冠肺炎引發重症風險較高，市府將規畫挑選桃園老扶機構及護理之家各1處進行防疫演練，以降低機構內群聚感染風險。國軍桃園總醫院為南桃園地區重要的急救責任醫院，守護國軍弟兄及市民朋友的健康，醫院也正規畫設置粒子加速器，將有助於提升癌症檢測及治療品質，造福更多的桃園鄉親。

國軍桃園總醫院院長林致穎表示，為配合政府防疫工作，醫院自3月6日起，包含一般病房、精神科病房及負壓隔離病房全面禁止探病，醫院也加強訪客體溫量測及TOCC（旅遊、職業、群聚、接觸史）調查工作；此外，醫院自2月20日起正式開設集中檢疫場所，目前累計收容8人，其中2人已經解除隔離出院。

林致穎院長提到，醫院目前防疫物資達60天的備用量，感謝衛生局協助撥補外科口罩16萬餘片，此外，N95口罩、防護衣等防疫物資也獲得相當數量補充，醫院將持續強化各項防疫措施，全力防堵院內感染發生。