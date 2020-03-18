桃園舊火車站要拆了 明起先拆月台舊棚架

捷運綠線施工如火如荼，為配合興建捷運綠線G07車站，桃園市政府捷運工程局將著手台鐵桃園火車站舊站拆除工程，市府指出，初步規畫分2階段執行，明天起將先進行第一階段「月台舊有棚架」拆除，預定於4月27日進行第二階段拆除「桃園火車站舊站體」，由於桃園火車站是全台第2大站，市府強調，2階段施工期間旅客進出站位置不變，會督促廠商強化周邊安全防護措施，以不影響現狀為原則。

市府指出，捷運綠線G07車站施工為綠線GC03標潛盾地下段工程的要徑及重要工程之一，主體工程施工前須先拆除台鐵桃園站舊站，因舊月台上棚架為市府府文化局列管的文化資產，為保護與台鐵舊站體緊鄰的鋼製棚架，拆除計畫分2階段執行。

明天起優先拆除站體內一、二月台舊有鋼棚架，拆除後的棚架利用枕木墊高、透氣防水布覆蓋及泡棉防撞做適當保存，部分棚架將移置桃園軌道願景館，屆時將重現1950年代台鐵利用日治時期原有鐵軌製作棚架的工藝，至於桃園火車站舊站體將於4月27日拆除，施工期間會設置圍籬區隔，在不影響旅客進出站動線前提下，拆除區域規畫設置防護網，行人動線與計程車排班區也有防撞導桿設置，維護行人安全。

至於桃園車站舊有軌道區先前發現疑似古物，經文化局會勘結果，將於特定區域持續進行試掘計畫，市府捷運工程局強調，此不影響舊火車站拆除施工，另捷運綠線G07站進入施工階段後勢必會影響站前既有交通動線，交通維持計畫現由交通局審查中。