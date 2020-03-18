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祈求白沙屯媽鎮定瘟疫 拱天宮將辦3天禳災除瘟祈安法會

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
白沙屯拱天宮經向媽祖婆擲筊請示，擇定國曆4月4日至6日共3天舉辦「庚子年禳災除瘟祈安法會」。圖／拱天宮提供
白沙屯拱天宮經向媽祖婆擲筊請示，擇定國曆4月4日至6日共3天舉辦「庚子年禳災除瘟祈安法會」。圖／拱天宮提供

苗栗縣白沙屯媽今年往北港徒步進香活動已宣告暫緩，但國內新冠肺炎疫情迄今未歇，通霄鎮白沙屯拱天宮經向媽祖婆擲筊請示，擇定國曆4月4日至6日共3天舉辦「庚子年禳災除瘟祈安法會」，廟方將在4月1日預告上蒼並「置天台」3天，隨後一連3天進行各項法會科儀，廟方預定在這6天內封閉拱天宮正門及大殿中庭，屆時信徒參香將在廟前進行。

拱天宮今天公告指出，因應新冠肺炎疫情嚴峻，廟方日前已宣告今年徒步進香暫緩，但因疫情久未安定，造成人心惶恐，基於安撫萬千民心、祈願天上聖母與眾神聖恩早日鎮定瘟疫，拱天宮擬舉辦「白沙屯拱天宮庚子年禳災除瘟祈安法會」，經管委會向天上聖母筊筶請示，祈安法會擇定庚子年農曆三月十二、十三、十四日（國曆4月4、5、6日）舉辦祈安植福。

拱天宮管委會總幹事陳春發表示，廟方在法會舉辦前3天將於廟前置天台秉報上蒼，法會科儀包括十二日 (4月4日)卯時5點祈安起鼓樂奏諸天、十三日 (4月5日)未時下午2點煮油淨境祈福，恭請天上聖母遊庄淨境，十四日 (4月6日)巳時上午10點拜天公、未時下午2點舉行普度淨筵，戌時晚間9點在白沙屯海岸送瘟船功德圓滿。

陳春發表示，從4月1日至6日廟方將封閉拱天宮正門及大殿中庭，屆時香客來上香將在宮外進行，廟方屆時是請拱天宮二媽還是三媽坐鎮，廟方還要擲筊請示，這次禳災除瘟法會是數十年來首次舉辦。

廟方指出，拱天宮將於3月23日至3月30日止（庚子年二月三十日至三月初七日止）接受全國各界登記贊普，每桌酌收1000元，贊普物資於法會結束後可自行到宮取回或由本宮轉佈施民間慈善機構。

因應疫情關係避免群聚，拱天宮3天法會將在「拱天宮FB官方粉絲專頁」現場直播，如需親臨現場請勤洗手、戴口罩，做好自我防疫工作。

疫情 白沙屯 新冠肺炎

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