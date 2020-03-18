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1名議員確診即休會 竹市議會防疫超前部署

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
新竹市議會防疫超前部署，已完成視訊設備架設，一旦因議員或議會工作人員確診，即可改用視訊開會。圖／市議會提供
新竹市議會防疫超前部署，已完成視訊設備架設，一旦因議員或議會工作人員確診，即可改用視訊開會。圖／市議會提供

新冠肺炎疫情嚴峻，新竹市議會超前部署防疫工作，議長許修睿說，開議期間只要有1名議員或議會員工確診，立即休會或改採視訊會議，視訊硬體都已架設完成，等議員學習操作後，很快可以上路。

許修睿說，因應新冠肺炎疫情延燒，市議會防疫工作超前部署，採單一出入口管制進出，進入議會需先量體溫並以酒精清潔雙手，若體溫超過攝氏37.5度不得進入，會請對方做好自主健康管理。

他表示，防疫期間會議室都採開放、通風，會前、會後都加強清潔、消毒，並備有酒精供需要時使用，也宣導勤洗手及戴口罩時機，議會旁聽席因應疫情暫不開放。

許修睿說，開議期間若有1名議員或議會員工確診，立即休會或改採視訊會議，行政人員改採異地辦公，議會視訊設備都已架設完成，將安排議員學習，相信很快可以熟悉操作。

新冠肺炎 疫情

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