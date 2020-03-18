苗栗縣21日南庄鄉長、卓蘭鎮景山里長補選 加強防疫

疫情嚴峻，苗栗縣出現縣內第一例新冠肺炎確診。苗栗縣南庄鄉長與卓蘭鎮景山里長補選將在本月21日舉行投票，投開票所現場設置簡易檢疫站，投票前先量額溫、提供乾洗手液等初步防疫措施；投開票所工作人員將全程戴口罩與防疫手套，加強防疫措施，選委會提醒居家隔離、居家檢疫者，不得前往投票及參觀開票。觀看開票程序民眾，現場請配戴口罩。

苗栗縣選委會指出，南庄鄉長補選，有3名候選人登記參選，南庄鄉選舉人數8305人，設置9個投開票所；卓蘭鎮景山里長補選，1人登記參選，景山里選舉人數891人。

苗栗縣選委會指出，提醒民眾投票時應注意，注意呼吸道衛生、咳嗽禮節，並維持手部清潔，如發生發燒、咳嗽、呼吸道症狀或身體不適，應儘速就醫後在家休息；若有發燒、咳嗽或呼吸道症狀者，前往投票時應配戴口罩，並請與他人保持1公尺以上的距離；若為懷孕婦女或慢性病患等，請配戴口罩投票，以加強自我保護。

選委會提醒，若是居家隔離者、居家檢疫者請依傳染病防治法規定辦理，不得進入投票所投票及參觀開票。

選委會指出，21日投票當天依中選會規定在投票所外開設簡易檢疫站，派人量測選舉人體溫，並備置耳（額）溫槍與乾洗手液，初步防疫，現場提供適量口罩供投開票所工作人員及發燒、孕婦、有呼吸道症狀選舉人使用。