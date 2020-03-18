禁非本國籍入境 鄭文燦：隔離量激增，檢疫要加強

中央流行防疫指揮中心今天宣布明天凌晨開始，禁止非本國籍人入境。桃園市長鄭文燦今天中午表示，他認為這個做法會降低入境感染的風險，不過目前在歐美讀書的留學生，這幾天回國的數量非常多，市府在居家檢疫跟居家隔離上也要加強。

鄭文燦說，桃園市居家檢疫隔離以及外籍人士隔離政策，已經超過6000人，其中有9個確診個案是經由檢疫、隔離過程篩檢出來的，雖然這樣的防疫負擔重，但是可以確保不至於產生社區的傳播，減少風險。

鄭文燦強調中央禁止非本國籍人入境的政策當然是為了超前部署，能夠對歐洲、美國疫情採取比較適當的對策，讓這個部分的疫情可以阻絕於境外。

市府表示，中央流行防疫指揮中心上午宣布，明天(19日)凌晨零時起，非本國籍人一律限制入境，必要的時候才放行，入境一律居家檢疫14天。外交部進一步說明，除了持有居留證、外交公務證明、商務履約證明或其他特別許可，其他非本國籍人士一律限制入境。