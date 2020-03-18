量販業防疫總動員 林智堅視察百貨業防疫
新冠肺炎疫情持續延燒，新竹市長林智堅今前往Big City遠東巨城購物中心關心防疫實施狀況，包含Homebox、新竹大遠百、大潤發、愛買等新竹地區百貨量販業者代表也到場交流。
Big City遠東巨城購物中心總經理羅仕清指出，巨城訂有防疫SOP，自1月23日國內確診案例起就開啟分階段應變計畫，包括成立防疫指揮中心和整備物資，也陸續設置手部消毒器、規定第一線人員配戴口罩，並加強員工健康管理及防疫宣導。
巨城購物中心副理、身兼防疫執行官的陳仁德說，目前無論是步行或汽機車，都已視情形減少出入口，並設置管制點全面量測體溫，若民眾體溫超過37.5度，即謝絕入場。此外，巨城另增設手部消毒器供民眾入館使用，並加強消毒範圍及頻率，廁所、電梯、手扶梯平日每3小時消毒1次，假日每2小時消毒1次，美食街及出風口也會定期消毒。
林智堅表示，百貨量販業與民眾生活息息相關，做好消毒、動線安排、發燒篩檢等防疫工作，就能降低感染風險。巨城購物中心是竹竹苗居民常到訪之處，每逢假日及周年慶期間人潮絡繹不絕，他感謝業者平時與交通處相互配合，如今面臨防疫關卡，更要超前部署，讓防疫工作滴水不漏。期許政府攜手民間，一起安定民心，平安度過嚴峻疫情。
今包括新竹大遠百副店長劉文昌、企劃處長李美玲、大潤發新竹湳雅店大宗消費品經理陳自雄、大潤發新竹忠孝店客服部助理鍾佳伶、愛買新竹店客服部經理廖國凱、愛買巨城店安全課助理蔡駿榆、Homebox店經理洪圭璋等皆到場交流。
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