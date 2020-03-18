淘寶台灣攜手多家廠商 捐贈新竹縣府洗手乳5000瓶

新冠肺炎全球延燒，淘寶台灣號召橘子工坊、美琪與雅克靈等品牌與新竹物流，共同捐贈5000瓶抗菌洗手乳給新竹縣政府，協助124所公立高中、私立國中、小學，約6萬名學生共同防疫。

淘寶台灣代表品牌法務長宋育錚表示，很榮幸獲得台灣各大知名洗手乳品牌及物流業者的響應，一起捐贈5000瓶、市價約60萬元的抗菌洗手乳，強化新竹縣內各校防疫資源。

除了這次捐贈洗手乳給新竹縣，淘寶台灣也捐贈桃園的學校1萬瓶洗手乳，希望拋磚引玉，邀請更多民間企業加入，協助政府戰勝校園防疫戰，讓孩子能安心快樂學習。

縣長楊文科表示，感謝淘寶台灣、橘子工坊、美琪、雅克靈等品牌，及新竹物流慷慨解囊，主動關懷並提供學童保健防疫資源，為學童打造安全無虞的學習環境，對抗新冠肺炎不分你我，大家共同面對，縣府也將劃各項超前佈署的防疫措施，如教網中心推出自創「米立雲」線上教學雲端平台，避免學校因疫情停班停課，影響教學進度。