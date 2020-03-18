不甩居家檢疫、隔離趴趴走 桃市公布裁罰原則

新冠肺炎疫情持續擴大，截至昨日，桃園市確診11人，累計居家隔離列管744人，解除689人，目前列管中55人，仍以龜山區、蘆竹區佔多數。桃園市衛生局今日列出違反「嚴重特殊傳染性肺炎-居家檢疫／隔離」裁罰原則，提醒民眾務必確實配合防疫政策相關規定，勿擅離指定隔離及檢疫處所，以免受罰。

裁罰原則中，若民眾擅離檢疫處所1公里內，檢疫者罰10萬，超過1公里至5公里，分別是20萬，跨越行政區（小於5公里除外）罰50萬，跨越縣市（小於5公里除外）則罰100萬元。另外，如隔離者擅離檢疫處所1公里內，隔離者罰20萬，超過1公里至5公里，則罰30萬，跨越行政區（小於5公里除外）罰50萬，跨越縣市（小於5公里除外）則罰100萬元。

另外，如民眾又重複違反，可按次加罰10萬元，若與人接觸，如前往早餐店、大賣場、便利商店，或與親友用餐，檢疫者則可加罰15萬，隔離者可加罰30萬。檢疫者搭乘大眾運輸工具則是加罰25萬，隔離者加罰50萬元。

計算方式為，如A民眾需居家檢疫14天，但卻擅離檢疫地點「1公里內」，違反「嚴重特殊傳染性肺炎－居家檢疫／隔離」裁罰原則，首次可開罰10萬，如有第2次則開罰10萬，且因重複違反可按次加罰10萬（10萬＋10萬），若違反第3次則由前次總和20萬元，再加罰10萬元（20萬＋10萬），視情節重大可開罰到最高100萬元。