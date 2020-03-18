參與異地辦公視訊會議 鄭文燦笑問：有無準備零食？

因應新冠肺炎疫情延燒，擔心政府部門也淪陷，桃園市政府規畫分區辦公及居家辦公，今、明兩日由資訊科技局、研究發展考核委員會和人事處一部份人員移往第二辦公地點示範分區辦公，市長鄭文燦在市政會議上也參與視訊，關心同仁辦公狀況，鄭直問居家辦公演練的同仁「有沒有準備零食」，讓同仁不禁大笑。

人事處表示，資科局、研考會和人事處在應變小組中各負責不同業務，資科局負責資訊作業整備、研考會協助各機關盤點業務，人事處則負責調整人力及辦公場所應變，上述3個處室的第二辦公地點分別選在體育局、桃園公民會館與桃園區公所，這次試辦主要是要測試辦公場所內的硬體設施、資通訊、雲端等設備是否順暢可行。

人事處指出，第二辦公場所沒有設置指紋機，加上為避免按壓指紋增加風險，分區辦公的打卡方式改為線上刷卡。另外，人事處表示，藉此機會同仁能簡化過去繁雜的公文程序，公文傳遞也為了避免人與人直接接觸，固定於每天早上11點及下午3點，兩次由專人將公文放至到上鎖的公文櫃中交接。

鄭也與正在分區辦公和居家辦公的同仁視訊，詢問不在原本辦公室工作的同仁有無遇到問題，或是資訊設備上的困難，同仁則表示，目前並沒有遇到難處。鄭跟在楊梅家中居家辦公演練的研考會女同仁視訊時，鄭問及「有沒有準備零食？」，引得眾人大笑，還有人問說需要關懷包嗎？女同仁笑回，已經年紀大了，都有在節制。鄭表示，視訊過程一切順利，畫面延遲的狀況也不多，希望政府同仁一起共度疫情難關。