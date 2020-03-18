出現首例確診個案 苗栗研議提升疫情指揮中心層級

苗栗縣出現首例新冠肺炎確診案例，引起民眾高度關切，苗栗縣衛生局強調確診個案為境外移入病例，已收治在醫院負壓隔離病房，衛生局並已掌握接觸者實施居家隔離及相關消毒等工作，請民眾不必恐慌，至於苗栗縣新冠肺炎疫情指揮中心是否要提升為2級開設，將請示縣府由縣長公布。

衛生局長張蕊仙指出，苗栗縣迄今實施居家隔離的人數已累計達16人，另有5人持續管理追蹤中；民政處負責管理居家檢疫的人數，至3月17日共受理691人，其中持續關懷者135人，解除列管者542人，移轉其他縣市14人；另受理1次性關懷157人。

苗栗縣新冠肺炎疫情指揮中心在春節前3級開設，是否因這次出現確診案例提升為2級或1級？張蕊仙強調，縣內疫情指揮中心雖3級開設，但運作上一直是跨局處，相關會議也是由秘書長主持，目前是否要提升層級開設，還要考量是否會造成民眾疑慮，今天將請示並由縣長宣布。