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桃園龍潭大池北側公廁坐式馬桶少 長者蹲不下去怎麼辦

聯合報 / 記者鄭國樑/桃園即時報導
桃園市議員徐玉樹指出老人家使用蹲式馬桶，很不方便。記者鄭國樑／攝影
桃園市議員徐玉樹指出老人家使用蹲式馬桶，很不方便。記者鄭國樑／攝影

桃園市龍潭大池新大橋完工和周邊環境整修後顯得亮麗，但是靠近台3線、龍元街（北側）男女公共廁沒有坐式馬桶，唯一的無障礙親子廁所雖然為坐式偏偏又上鎖，市議員徐玉樹和地方上批市府「不給老人家用就對了」、「你們最好都不會老」。

觀光旅遊局長楊勝評解釋，龍潭大池去年除了蓋新大橋，也成功爭取交通部觀光局補助改善大池和大溪中正公園、兩蔣文化園區（慈湖）公廁，今年陸續完工。龍潭大池是桃園市熱門、重要的旅遊景點，當初改善大池3處公廁，蹲座比例不同，北岸靠近台3線屬於遊客型，有一套坐式（無障礙親子公廁）6套蹲式馬桶（男女公廁），讓遊客下車以後可以很快交替使用；另外，東側在老人會館這邊的公廁設想長者使用頻繁，有6套坐式兩套蹲式，除了這兩處公廁，另一邊還有親子型公廁有兩套坐式3套蹲式，屬於性別友善公廁。

觀旅局表示，大池北側的公廁是按原來的馬桶規格配置整修，同位置的無障礙親子廁所裡有一大一小的馬桶全部用坐式，空間也加大符合標準，親子廁所上鎖是因為還沒和龍潭區公所完成點交，昨天接到反映後已經開鎖方便遊客使用。

不過民眾認為觀旅局解釋龍潭大池北側公廁的規劃太牽強，畢竟想上廁所的時候總不能人在大池北側，親子廁所有人使用，為此要趕到老人公會館的公廁，北側男女廁所沒有坐式馬桶實在說不過去，像大溪慈湖、中正公園剛完成的公廁，坐式和蹲式馬桶比例都有5比5或更高，希望觀旅局要檢討務實處理，龍潭大池北側的男女公廁至少要各有一半的坐式馬桶，不然對長者和行動不便的人都是障礙。

慈湖的公廁整修後更美觀，女廁男廁都有兩個以上坐式馬桶。記者鄭國樑／攝影
慈湖的公廁整修後更美觀，女廁男廁都有兩個以上坐式馬桶。記者鄭國樑／攝影
龍潭大池北側公廁男女廁所沒有坐式馬桶。記者鄭國樑／攝影
龍潭大池北側公廁男女廁所沒有坐式馬桶。記者鄭國樑／攝影
大溪中正公園女廁有6套坐式馬桶，過半數。記者鄭國樑／攝影
大溪中正公園女廁有6套坐式馬桶，過半數。記者鄭國樑／攝影

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