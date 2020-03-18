桃園龍潭大池北側公廁坐式馬桶少 長者蹲不下去怎麼辦

桃園市龍潭大池新大橋完工和周邊環境整修後顯得亮麗，但是靠近台3線、龍元街（北側）男女公共廁沒有坐式馬桶，唯一的無障礙親子廁所雖然為坐式偏偏又上鎖，市議員徐玉樹和地方上批市府「不給老人家用就對了」、「你們最好都不會老」。

觀光旅遊局長楊勝評解釋，龍潭大池去年除了蓋新大橋，也成功爭取交通部觀光局補助改善大池和大溪中正公園、兩蔣文化園區（慈湖）公廁，今年陸續完工。龍潭大池是桃園市熱門、重要的旅遊景點，當初改善大池3處公廁，蹲座比例不同，北岸靠近台3線屬於遊客型，有一套坐式（無障礙親子公廁）6套蹲式馬桶（男女公廁），讓遊客下車以後可以很快交替使用；另外，東側在老人會館這邊的公廁設想長者使用頻繁，有6套坐式兩套蹲式，除了這兩處公廁，另一邊還有親子型公廁有兩套坐式3套蹲式，屬於性別友善公廁。

觀旅局表示，大池北側的公廁是按原來的馬桶規格配置整修，同位置的無障礙親子廁所裡有一大一小的馬桶全部用坐式，空間也加大符合標準，親子廁所上鎖是因為還沒和龍潭區公所完成點交，昨天接到反映後已經開鎖方便遊客使用。