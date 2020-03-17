中壢將再增一座公園綠地 月眉樹木銀行公園4月完工

桃園市中壢區將再增加一座公園綠地，月眉樹木銀行公園預計4月完工啟用。1.2公頃土地，將規畫設置共融式遊戲場，包括環園步道、活動大草皮、展望平台、綠丘遊戲區及加裝天幕設施等活化工程，提供大崙地區更完善且老少咸宜的休閒遊憩空間。

桃園市長鄭文燦今天下午視察中壢區月眉樹木銀行時表示，月眉樹木銀行原為工程中暫時安置樹木的場所，未對外開放。為妥善整理園內樹木及苗圃植栽，並配合公共空間多元使用政策，市府運用環保局機場噪音回饋金補助工程經費約3200萬，將占地1.2公頃的樹木銀行闢建為公園，並規劃設置共融式遊戲場，4月完工啟用。

鄭文燦也說，在整合地方意見以後，將為公園正式命名，並規劃建置小型老人文康中心，民眾亦可利用天幕廣場舉辦小型音樂會等藝文活動。