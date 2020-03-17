參訪工具機工廠 鄭文燦感謝「口罩國家隊」指揮官

桃園市長鄭文燦今天下午前往楊梅區，參訪台灣瀧澤科技公司口罩產線及瞭解產量供應情形時表示，台灣瀧澤科技是工具機廠商重要領導品牌，由總經理戴雲錦擔任指揮官，帶領及協調台灣26家工具機廠商相挺組成「口罩國家隊」，將原本半年的工期縮短至25天，自2月10日至3月5日即完成60條口罩生產線；行政院也於2月27日再核定9千萬元，增購30條生產線，預計4月上旬可陸續投入生產，屆時90條產線全開，台灣口罩日產能將可達1千3百萬片，滿足國人口罩需求。

鄭文燦指出，此次新冠肺炎防疫工作，台灣在醫療健保制度、網路普及度、政府產業人民合作等方面，展現國家冷靜、智慧且團結精神，成為全世界典範。

台灣瀧澤科技總經理戴雲錦表示，台灣瀧澤科技公司是日系企業，在台經營已約47年，針對市場需求開發設備，深具優秀傳統及工具機技術經驗。2月6日接到經濟部長電話，希望協助整合協調台灣多家工具機廠商加入口罩國家隊的生產，自2月10日至3月5日，短短25天即完成60條口罩生產線，展現高效率成果。