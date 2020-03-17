泰雅族苧麻文化再現 麻必浩園區今天啟用
苧麻是泰雅族傳統製線織布重要原料，近年來逐漸沒落。苗栗縣泰安鄉象鼻村麻必浩部落經過5年的努力，傳承創新技藝，今天啟用部落「苧麻文化園區」，希望吸引更多遊客深度體驗並帶動部落產業發展。
原民員會輔導麻必浩部落發展協會，辦理5年期原住民部落活力計畫，苗栗縣政府原住民族事務中心等單位協助下，逐步復振傳統苧麻製線技術，今天下午熱鬧啟用「宇麻文化園區」。
儀式別開生面，苗栗縣議員黃月娥、泰安鄉長劉美蘭、縣府原民中心主任蔣意雄等人不是剪「綵」，而是剪「芋麻」。
值得一提的是，園區展示麻必浩部落94歲頭目高春輝帶領族人一起製作的藤橋及模型，見證早年族人跨越大安溪，因桂竹跨距不夠，必須使用藤橋過河的歷史；藤橋技術目前幾近失傳，深具傳承意味。
此外，園區還展示各種苧麻線藝、工藝品等，並供遊客採購苧麻文創商品、苧麻工序體驗。9月將邀請日本老師傳授佐佐木苧麻纖維應用及開發創新苧麻產品，11月辦理苧麻生活節，將推出大型苧麻藝品，希望園區成為深度旅遊亮點。
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