泰雅族苧麻文化再現 麻必浩園區今天啟用

桃園市中壢龍岡地區是早期異域孤軍撤退到台灣的落腳處，居民大都是中緬大戰後，從緬甸、寮國、泰國交界「金三角地區」撤退來台的異域孤軍，形成聚落後，保留了豐富的緬甸雲南文化及異域孤軍的歷史記憶。居民將在地興盛的米干產業，結合民俗節慶，每年舉辦「米干節」，持續為文化推廣而努力。

2020-03-16 23:31