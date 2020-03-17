替醫護打氣！桃園寶貝潛能發展中心院生學做口罩套

新冠肺炎疫情延燒，桃園寶貝潛能發展中心去年新設立的「夢想起飛工作坊」有感於疫情影響，最近開始學縫口罩套，為感念第一線醫護人員的付出，工作坊院生將優先製作50個布口罩套給桃園地區醫護人員及其家屬，盼手作誠意替醫護人員加油打氣。

桃園寶貝潛能發展中心去年9月成立夢想起飛工作坊，為身心障礙成人提供職前訓練，希望透過簡單的代工、手工縫紉及簡易烹飪，讓這群長大的「勇寶貝」面對挑戰更為勇敢，並成為社會上有用的人，也從旁陪伴他們融入社會，展現自我價值。

桃園寶貝潛能發展中心主任陳美谷說，平日「勇寶貝」們以包裝「豆助茶」販售賺取獎勵金，近月防疫期間，教保老師開始教大家學習縫製「口罩套」，但由於勇寶貝們的視力及小肌肉能力較弱，每一針一線縫起來都不容易，一天的產量最多只有7個，非常珍貴。

即日起到3月底前，工作坊的身障勇寶貝們，將製作50個口罩套優先提供給桃園地區醫護人員及其家屬免費索取，連絡電話03-3495319。