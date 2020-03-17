戶外旅遊正夯 桃園市推旅遊地圖教你玩

受新冠肺炎疫情影響，觀光旅宿業大受影響，不過戶外空曠地點仍受民眾喜愛，桃園市政府觀光旅遊局最近新推出1款全區及4款分區「桃園市旅遊地圖」的旅遊摺頁，除依東、南、西、北4系列以圖文詳盡介紹景點外，還附有依實際交通路網等比例設計的旅遊地圖，民眾只要按圖索驥就能快速查找想去的旅遊景點，飽覽桃園市山海風光。

全新的桃園市旅遊摺頁分中、英、日文3種版本，民眾可至旅服中心、遊客中心、機場、8家借問站、17家好棧飯店索取，摺頁以桃園東南西北分區，供民眾按圖索驥。

市府觀旅局指出，東邊玩主題為「觀光工廠大進擊」，東邊不僅有如八德落羽松森林、虎頭山公園與大坑桐花步道等自然美景，更有許多知名觀光工廠，推薦旅客來趟「觀光工廠大進擊一日遊」，造訪南僑桃園觀光體驗工廠、桃園77藝文町、宏亞巧克力共和國和八德茄苳宵裡陽光鐵馬道。

南邊玩則為「尋幽訪勝史憶遊」，南邊囊括了大溪區與復興區的多處景點，有大溪落羽松大道、原住民族文化會館、阿姆坪薑母島、羅浮溫泉、小烏來風景區、拉拉山等，並規畫「史憶一日遊」路線，探訪角板山園區、角板山形象商圈、慈湖園區，再到大溪老街和大溪橋一遊。

西邊玩為「文青的懷舊饗宴」 ，西邊的中壢、平鎮、楊梅和龍潭區近期創造多處觀光文創新景點，有馬祖新村眷村文創園區、楊梅落羽松、晴耕雨讀小書院、桃園市客家文化館和石門大草坪、十一份觀光文化園區、鍾肇政文學生活園區等，民眾可安排「文青專屬一日遊」，追求寧靜的心靈饗宴。