苗栗居家關懷檢疫包動支第二預備金 提供防疫物資酒精
新冠肺炎持續攀升，苗栗縣政府民政處從1月26日啟動居家檢疫關懷任務，縣府在2月25日成立「苗栗縣居家檢疫關懷中心」，苗栗縣政府動支第二預備金採購「居家檢疫關懷包」，協助居家檢疫民眾安心度過14天檢疫期，關懷包內有超搶手的防疫物資酒精。今起開始針對仍在檢疫期的民眾，委託村（里）幹事全面發放。
民政處指出，居家檢疫關懷包，包括口罩、酒精、漂白水、抗菌藥皂等。其中酒精因市場需求量大，供貨吃緊，有賴在地企業景明化工及宸鼎生物科技大力支持，才可提供其他縣市較難提供的服務。
縣府也調度社會處食物銀行的物資，提供少許餅乾、甜品，同時與中華電信洽談免費影音序號，預計提供3000份，讓民眾安心在家檢疫追劇，預計3月底前針對仍在檢疫期的民眾發送。
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