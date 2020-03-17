桃市家長會長協會取消原定活動 改發放防疫物資　

新冠肺炎（武漢肺炎）爆發，桃園市高中小學家長會長協會取消原定各類活動，今天下午在中壢區公所1樓中庭廣場舉行「防疫物資發放活動」，發放防疫物資給桃園市教育局及各會員學校、會員會長，一起為校園防疫工作共同努力。

因應新型冠狀病毒防疫，桃園市高中小學家長會長協會為避免群聚感染的可能性，決定取消舉行原定各類活動，改以捐贈物資的方式為防疫工作盡點心力。提供教育局15支額溫槍及局處人員每人1瓶乾洗手液，共284瓶；會員學校每所額溫槍1支，共200支；及會員每人清潔用二氧化氯4公升1桶，共計360桶、乾洗手液1瓶，共計360瓶。

桃園市高中小學家長會長協會理事長王妃麗表示，協會持續關心校園防疫，在中央和地方政府及各級學校動員下，皆盡全力的為學校防疫工作把關，協會理監事會也具體支持，希望透過本次防疫物資的發放，提升防護係數，為校園安全把關。

立委魯明哲也到場感謝家長會長協會為防疫的付出，他說，協會往年年初都會舉辦大型活動，但這次將原本要舉辦活動的經費全部捐出來配合防疫，在這非常重要的時機，疫情的高峰期，寒冬送暖，合力做好防疫，感覺非常溫暖。