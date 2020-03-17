影／司機罵庇護生 桃客登門致歉 扣駕駛獎金、主管連坐

桃園市2名庇護工場身障員工日前搭桃園客運5057路線，遭司機指責坐錯車，還被說是「頭腦笨笨、要吃藥」，2人嚇得提前下車，冒雨走到工場，風波今在議會發酵，桃園客運今天下午再次致歉表示，已懲處司機並一起登門道歉，已獲得庇護工場負責人同意，之後將安排參訪與教育訓練，希望駕駛員服務更有同理心。

桃園客運總經理室主任簡誌良說，該名司機平時開5063為主，當天因人力調度改開5057，因不熟悉路線才誤以為庇護生搭錯車，經查證，司機也確實有脫口歧視言論，這完全不對，已經扣該司機服務獎金、記一大過，內勤人員與站長也會有連坐懲處。

簡也說，事發後多次登門致歉，並帶司機、站長、經理等人員前去道歉，為避免司機因不理解身障生而有摩擦，也與洗衣店負責人取得聯繫與同意，之後將安排駕駛員參訪庇護工場或當義工，也讓高階主管參與，希望駕駛成為保護社會弱勢重要力量。

事發在13日早上，2名庇護生搭桃園客運5057，未料途中司機指責坐錯車，2人冒雨提早下車，由於行動不便也無法撐傘，徒步走了近1公里到洗衣店，全身早淋成落湯雞，洗衣店負責人劉大姐獲悉後氣炸，直言司機沒同理心，當天氣得逕向桃園客運投訴，桃客獲悉後即刻查證處理，市府交通局獲報後開罰9千元，並要求業者提改善報告。