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影／桃客司機騙罵嚇壞身障生 劉大姐：盼能多理解包容
桃園市龜山區亮羽洗衣店附設庇護工場2名身障庇護員工，日前搭乘桃園客運前往庇護工廠，司機竟欺騙坐錯車、罵「頭腦笨笨要吃藥」，嚇得庇護生提早下車，淋雨到工廠，市府交通局開罰桃客9千元，庇謢工廠負責人劉月廷今天下午說，孩子的事她很痛心、不捨，希望桃客做好教育訓練，讓司機大哥了解、包容，給予這些身障孩子坐車有信心。
劉月廷創辦亮羽洗衣事業身心障礙技能庇護工廠，目前收容34名身障孩子工作學習自立，其中10多名孩子每天搭乘桃客5057班車往龜山區頂湖二街；她說，本月13日早上，2名庇護孩子搭乘桃客班車準備到庇護工廠工作，上車後，司機卻欺騙2孩子說班車未經頂湖二街，還用兇兇的態度罵「頭腦笨笨要吃藥」，讓2孩子嚇壞了。
2孩子心想車子不到頂湖二街很擔心，當班車到達頂湖9街，2人就提早下車，剛好下大雨，2名行動遲緩、腦麻肢障孩子無法撐傘，淋雨走了近2公里，到庇護工廠全身被淋成落湯雞，孩子哭著進來、還說遲到抱歉，讓劉月廷很心疼。
她當下叫2孩子換乾衣服後，打電話向桃客申訴，桃客服務人員還不大理人，「這不是孩子第一次搭桃客受委曲」，因為孩子行動遲緩，過去也曾被司機趕下車，司機沒有同理心，「太離譜了」，孩子的事讓她感到痛心和不捨。
劉月廷就把孩子的經過貼到臉書「龜山生活通」社群，經媒體報導，隔天桃客和司機登門道歉，表達「回去會檢討改進」。她說，她不在意市府是否處罰桃客，但是希望桃客做好司機的教育訓練，讓司機大哥了解身障孩子的類別、特徵，多理解、包容這些身障孩子，給予他們坐車有信心。
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