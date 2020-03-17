苗栗縣石虎族群數量初步調查發現 大部分鄉鎮都有石虎

為瞭解苗栗縣內石虎族群數量，苗栗縣政府農業處去年8月執行「苗栗縣石虎族群數量與分布調查計畫」，縣府農業處指出，去年8月執行至今，已在縣內各地架設200台相機，回收188台，初步調查發現，大部分鄉鎮都有石虎的目擊紀錄。

農業處指出，此次調查計畫共架設200台自動照相機，在188台已判釋相機中，72台有石虎紀錄，總偵測率目前為 38%，若以各鄉鎮來看，苗栗市75%、苑裡鎮67%、銅鑼鄉64%有較高的偵測率，竹南鎮與泰安鄉目前尚未有目擊紀錄。

農業處指出，第一台相機從2019年10月開始架設，最後一台在2019年12月架設完畢，每台相機預計要架設滿6個月以上，因每個樣點需紀錄至少2個月才有足夠樣本數。位在南庄鄉的12台相機，剛完成2個月的紀錄，目前仍在影像判釋工作，目前暫無資料。