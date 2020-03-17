苗栗縣石虎族群數量初步調查發現 大部分鄉鎮都有石虎
為瞭解苗栗縣內石虎族群數量，苗栗縣政府農業處去年8月執行「苗栗縣石虎族群數量與分布調查計畫」，縣府農業處指出，去年8月執行至今，已在縣內各地架設200台相機，回收188台，初步調查發現，大部分鄉鎮都有石虎的目擊紀錄。
農業處指出，此次調查計畫共架設200台自動照相機，在188台已判釋相機中，72台有石虎紀錄，總偵測率目前為 38%，若以各鄉鎮來看，苗栗市75%、苑裡鎮67%、銅鑼鄉64%有較高的偵測率，竹南鎮與泰安鄉目前尚未有目擊紀錄。
農業處指出，第一台相機從2019年10月開始架設，最後一台在2019年12月架設完畢，每台相機預計要架設滿6個月以上，因每個樣點需紀錄至少2個月才有足夠樣本數。位在南庄鄉的12台相機，剛完成2個月的紀錄，目前仍在影像判釋工作，目前暫無資料。
農業處指出，苗栗縣石虎族群數量與分布調查計畫，為期2年，第1年布設相機調查石虎分布，第2年針對石虎熱區監測石虎的密度。透過科學調查方式，擬定相關石虎保育計畫。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言