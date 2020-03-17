改善竹科塞車 新竹市府將拓寬高峰路

為解決新竹科學園區尖峰時段塞車問題，新竹市政府將啟動拓寬工程，市長林智堅今天表示，研擬拓寬高峰路，預計將路幅從5公尺拓寬至12公尺，解決新竹科學園區瓶頸道路。

林智堅表示，高峰路尖峰時段每小時超過1000輛次出入，沿線有高峰國小、民宅、社區林立，師生、居民及竹科員工出入，通勤流量龐大，但高翠路到研新4路路段路幅狹小，轉彎車流在研新4路口打結造成交通堵塞，人車爭道險象環生，未來拓寬路幅也會建置步道，打造平安、順暢的通勤道路。

交通處指出，高峰路是市區與科學園區往來要道，因高翠路到研新4路間長約200公尺路段，最窄僅5公尺寬，供雙向車流通行，路幅狹小，尖峰時段交通壅塞，會車不便，且無行人通行空間。

交通處指出，拓寬工程包括沿線建置3至5公尺寬步道，落實人車分流，通勤、通學族群不用再提心吊膽與車爭道，路幅將拓寬為12公尺，配置為雙向各1個快車道與1個機慢車道，並設置1.8公尺綠帶分隔車道與人行道，透過拓寬工程改善園區周遭路網。

市府指出，耗時2年與科管局、國有財產署協調用地，去年終獲科管局同意辦理用地轉移，今年又獲國產署同意無償撥用土地，交通處預計年底前完成規畫設計，提供更優質的通勤路廊。